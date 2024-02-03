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娛樂

《飯戲攻心2》首映見面會 眾演員唱歌造勢 魏浚笙承諾票房7000萬濕身露點

飯戲2｜鄧麗欣未敢估計票房成績 張繼聰︰這套戲見得人

【明報專訊】賀歲片《飯戲攻心2》將於年三十晚（本月9日）上映，鄧麗欣、張繼聰、林明禎、魏浚笙（Jeffrey）及王菀之等前晚拉大隊到沙田大會堂出席首映見面會，並即場獻唱，氣氛熱鬧。《飯戲攻心》上映票房收逾7700萬元，鄧麗欣緊張觀眾看《飯戲2》的反應，不敢估計能否超越首集票房。張繼聰則充滿信心，稱聽到很多觀眾說更喜歡第二集。新加入的Jeffrey承諾如票房達7000萬，會重現戲中濕身露點一幕。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

《飯戲攻心2》前晚舉行首映見面會，席間一眾演員合唱電影主題曲《我們曾經白頭到老》，之後再唱張國榮的《Monica》及鄭伊健《Together》，現場觀眾歡呼聲不絕。

張繼聰有信心票房大收

鄧麗欣表示《飯戲2》即將上映，心情緊張，期待大家觀看後有何反應，但不敢估計能否突破首集7700萬票房，在旁的張繼聰則充滿信心，「我之前出席試映場，好多觀眾都說比較兩集，更喜歡第二集，今次首映以賣飛形式舉行，過千張門票秒殺，工作人員匯報場內觀眾笑得開心，就好似為我們打下強心針。雖然我們控制不到票房，但劇組很用心去拍，大家合作很開心，這個已是無價」。

鄧麗欣農曆新年留港謝票

鄧麗欣表示農曆新年會留港配合謝票活動，稱前年為《飯戲攻心》跑逾百場謝票，今次演員眾多，可以兵分幾路謝票。她笑言如票房理想，會交出男演員們派福利。張繼聰說：「我除了展歌喉，仲有什麼可以露？我已經常露，最大威力可以派修哥（胡楓）和羅蘭姐出來，只要他們肯露面，大家就會開心。」他預告除謝票活動，隨時會微服出巡到戲院觀察觀眾反應。提到他參演電影《盜月者》跟《飯戲2》同期上映，變成自己打自己。張繼聰說：「不可這樣說，兩部戲不同類型，角色亦很不同，希望大家兩部都睇。《飯戲2》有情感累積，大家一條心去做，我覺得是無憾，引以為傲，覺得套戲見得人。」

林明禎著旗袍謝票𢭃利市

林明禎與Jeffrey表示已準備不同招數，希望幫助票房，以及逗大家開心。Jeffrey承諾電影達7000萬票房，會重現戲中濕身露點一幕。林明禎笑說：「我沒法濕身，不過會預備5套旗袍，日日著旗袍去謝票兼𢭃利市，收到的利市錢會用來請屋企人食團年飯，因為媽咪、家姐及弟弟會拉隊來港陪我過農曆新年，到時我們一齊周圍玩，入場睇這套戲。」Jeffrey稱林明禎為工作離鄉別井，贊成她多𢭃利市感受大家的愛，「我的家鄉就是香港，所以我會派利市」。

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