明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《盜月者》成大阪亞洲電影節開幕電影 Anson Lo︰榮幸能參與

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出的電影《盜月者》於年三十（2月9日）上映。昨日傳來好消息，《盜月者》獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，導演袁劍偉及演員們大感雀躍，如打了一支強心針。

袁劍偉表示大阪亞洲電影節對《盜月者》的加冕，意義非凡，「各演員與工作人員的付出，得到國際級影展認可，與有榮焉！今次最大意義在於評審看到電影製作的用心，能夠撇除偶像的框架，客觀給予肯定，讓他們以演員身分打動非香港的觀眾」。他渴望屆時能與演員親身出席大阪亞洲電影節，感受影展與別不同的氣氛，近距離聆聽當地影迷的觀後感。

Anson Lo深感榮幸，說《盜月者》是他第一次拍的賀歲片，亦是十分特別的經歷，因一般賀歲片都是團結歡欣的合家歡電影，今次卻有很多打鬥場面，是動作劇情片，能參與是榮幸。片中他飾演平凡男生阿佑，初時感到好有難度，怎樣將角色演得立體，多謝張繼聰與白只幫忙。

姜濤首開真槍內心害怕

Edan亦多謝台前幕後付出很多時間與心血，認真對待這部作品。姜濤表示片中角色有很大突破，是新嘗試，首次開真槍，看他樣子好像毫無懼色，其實內心非常害怕。他希望透過這部電影，讓日本觀眾能更加了解他們。

娛樂組

相關字詞﹕姜濤 盜月者 白只 張繼聰 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo）

上 / 下一篇新聞