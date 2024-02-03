阿嬌體弱取消側手翻 阿Sa自爆如生仔已22歲

鍾欣潼（阿嬌）在第8場演唱會完成側手翻後跌坐台上，前晚取消側手翻環節，惹猜測阿嬌是否受傷？大會稱阿嬌因近日不夠血、身體弱，擔心她再腳軟跣親弄傷，暫停側手翻表演，重申阿嬌沒有受傷，不用擔心。

祝福ERROR行好耐

Twins在台上發表感言時，阿Sa突然語出驚人道︰「22年時間真係好長！如果我22年前生咗個仔，佢今年已經22歲！」阿嬌O嘴不懂回應，阿Sa續說︰「係無發生到！你知啦，組合真係難㗎，好多組合行行吓走散咗，又或者嗌交。ERROR，我唔係講緊你哋呀，我都祝福你哋！可以行好耐！」肥仔與193立即手拖手，以示ERROR堅持相愛下去。

Twins看到曾為她們寫下無數金曲的音樂人伍樂城，即公開感謝︰「無呢個人，就無我哋，我哋九成歌曲都係佢作㗎，伍樂城！」阿Sa又多謝《金手指》導演莊文強，並趁機賣廣告，「大家睇完我演唱會，就去支持《金手指》啦！」

娛樂組

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