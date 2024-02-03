宣萱懶理傳與古天樂結婚兼育孖胎 黃宗澤獲獎忘記多謝樂易玲 簽多兩年約補鑊

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳豪、馬國明及黃宗澤早前在萬千星輝頒獎禮分別獲香港、馬來西亞及大灣區視帝，首次合體組成「最強視帝聯盟」，演出邵氏與內地平台優酷合作的網劇《執法者們》，聯同吳啟華、宣萱、林嘉華、羅子溢、梁競徽、王敏德、洪永城、陳瀅、陳敏之、劉佩玥、劉穎鏇及蔡潔等合演，陣容強勁。樂易玲擔任監製，昨率領演員們於前身北九龍裁判法院取景，兼舉行開鏡拜神儀式。部分演員預演一場舌劍唇槍的法庭戲，趁機介紹角色，黃宗澤被重提頒獎禮忘記公開多謝樂易玲，他笑說自知犯死罪，刻意挑選紫色服裝襯樂易玲外，又笑說會主動簽多兩年合約補鑊，他說：「生是邵氏人，離開也是邵氏。」

宣萱享受單身 感情事隨緣

宣萱與吳啟華相隔8年再合作。宣萱表示多年前曾拍劇飾演法官，昨日穿戲服預演法庭戲，解釋不是演法官，也不是反派，「角色是我從未演過的，有陰暗面，跟我反差很大，好有挑戰同時有壓力。會圍繞在馬國明與陳豪之間，但未知是否有三角感情關係」。

近日內地瘋傳古天樂向宣萱表白成功，還傳兩人育有孖胎。宣萱輕鬆面對傳聞，重申目前單身，過得寫意開心，「只是傳聞，不需理會，亦不知怎回應。我很嚮往現時的生活，做自己喜歡的事，一個人生活也可以很開心。我經常閉關宅在家，特別是去年染了新冠病毒，加上外出用膳遇過服務態度不好，已習慣經常留家，日常外出大多數是遛狗，如有緣分自然會出現，不需太刻意，感情事隨緣」。宣萱避談有否追求者。吳啟華相信宣萱必定有大把人追求，不用他介紹。

吳啟華：打戲交畀黃宗澤

吳啟華劇中飾演警務處副處長，跟張國強爭做「一哥」，他稱不是演反派，只會用專業及正當手段立功。他與黃宗澤有不少對手戲，至於動作戲就交對方負責，「我演黃宗澤的師父，打戲當然是『點』他去做！可惜今次與宣萱沒感情線，劇入面我都幾dry！」

陳豪演律師有大狀監場

陳豪、馬國明與黃宗澤劇中一齊查案，對抗飾演大反派的林嘉華。黃宗澤呻演警察好多動作戲，要打餐死。馬國明飾廉政公署人員，打戲相對較少。陳豪演律師要背對白，稱導演邀真正大狀到場監督，糾正錯誤。至於感情線各有發展，不會有爭女仔情况。黃宗澤與蔡潔以往常演好友角色，今次獲安排演情侶，前者笑說可能馬國明剛成為人夫，不敢安排太多感情線給他。他們開心再跟前輩吳啟華合作。

陳瀅與馬國明合作圓夢

陳瀅影大合照時獲安排站中央，突顯受重視地位。她想起入行拍第一套劇正是扮演廉署人員，新劇又再演廉署角色好有緣。她開心跟馬國明有對手戲，終於圓夢，「馬國明是我『最想合作的無綫男藝人』名單之一，過去幾年原本可合作拍劇，但每次都擦身而過。暫時看首10集劇本，主要是一齊查案，跟他的感情線都是輕輕帶過」。劉佩玥形容角色較複雜，要經常哭及被人糟質，她與梁競徽首次合作，有感情線。

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