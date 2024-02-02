甄子丹演《功夫》電影版

另一方面，《天煞異降》導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two），本月29日會在香港上映；根據原著小說，還可多拍幾部電影，但丹尼斯受訪時表示拍畢第三章便會完結。

去年6月底在影視串流平台AppleTV+上架的《高空歷劫7小時》（Hijack），由《雷神奇俠3：諸神黃昏》英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）主演，雖然收視不俗，但相隔逾半年，前日才落實開拍第2季，艾迪斯將再次扮演談判專家Sam Nelson一角。上季講述專為大企業服務的談判專家Sam，登上迪拜往倫敦的航班KA29，怎料遇上歹徒劫機，逾7小時航程幾乎實時交代Sam在過程中如何化險為夷。艾迪斯表示上季觀衆反應甚佳，但來季Sam會面對哪種危險境况，由於是高度機密，未能透露，只可說他會再次演出，並保證帶來優質內容。