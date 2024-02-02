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娛樂

Netflix新片《路基完》預告曝光 宋仲基首演脫北者流落比利時

【明報專訊】影視串流平台Netflix踏入2024年推出了韓劇《京城生物》、《遺贈的秘密》及韓片《烏有之地》，《殺人者的難堪》本月9日將登場；3月1日輪到《財閥家的小兒子》宋仲基主演的新片《路基完》（前稱：盧基菀）上架，並首次扮演脫北者，預告片昨日曝光。

文：蘇珮欣

宋仲基伙拍《魔幻之音》崔成恩及《京城怪物》趙漢哲合演的新片《路基完》，改編自韓國小說《遇見路基完》，前日宣布3月1日在Netflix上架；故事述青年路基完逃離朝鮮後，在比利時遲遲無法得到難民身分，過着艱苦日子，其間結識了一名意志消沉的女子。《路》片昨日公開首條預告片，宋仲基飾演脫北者路基完，講述他雖然順利入境比利時，但一無所有且言語不通，在陌生的地方忍受嚴寒、飢餓與孤獨。宋仲基放下美男形象，挑戰邊緣人角色，捱麵包、睡廁所，過艱苦生活，但他沒有放棄，旁白說出，「我決定在這片土地生存下去」；還有宋仲基雙目含淚的鏡頭，雖然Netflix介紹頁面把《路》片歸類為「浪漫」，單從預告片看估計是慘情故事。

崔宇植研究演繹殺人犯角色

另外，《那年，我們的夏天》崔宇植、《我的出走日記》孫錫九及《藍海傳說》李熙俊合演的新劇《殺人者的難堪》，改編自韓國同名網絡漫畫，本月9日在Netflix上架，昨日在首爾舉行發布會。《殺》劇講述大學生崔宇植偶然殺人後，發現自己有鑑別壞人的能力。崔宇植表示看到劇本後，自覺演藝生涯總要演一次殺人犯，「不知為何，覺得自己能演好這角色，加上可與孫錫九及李熙俊合作，所以立即答允演出」。孫錫九稱不大看網絡漫畫，後來才知道《殺》劇改編自名作，所以產生興趣，接拍此劇同時因很喜歡導演李昌熙舊作《他人即地獄》。

崔宇植表示其角色漸漸成長，感情有所變化，他花了不少心機研究及演繹，「原著後半部，角色樣貌變了，外形也有很大差異，但比起外在方面，內心轉變更大」。他稱《殺人者的難堪》有如韓式拌飯，集幻想、黑色幽默及推理於一身。

馬東石謙稱笨重踢腿不好看

另一方面，剛於1月26日在Netflix上架的動作片《烏有之地》，由《犯罪都巿》系列男星馬東石主演，推出首3日錄得1430萬觀看次數，成為1月22至28日Netflix非英語電影收視冠軍。馬東石昨日接受韓媒訪問，稱沒想過電影有此好成績，戲中為配合其身形，使用的刀比一般大兩倍；他又透露曾在美國狩獵，對角色有幫助。被問到觀眾嫌《烏》片集中動作場面，敘事部分過少，馬東石自言也喜歡劇情片，但覺得《烏》片若太多敘事，反會影響整體觀感。

身為動作片演員的馬東石，稱受傷無可避免，透露曾有幾次嚴重受傷，身上多處骨折，接受手術多次，幸現時已康復，仍可拍攝動作片。他指其健身教練妻子藝正花，看到他經常受傷，甚為擔心，一邊照顧他一邊嘆氣。馬東石稱若身體再好一點，可以邊跑邊打；他又笑說：「我專長拳擊，其實踢腿也很厲害，但我身形笨重，踢腿並不好看。」

相關字詞﹕路基完 殺人者的難堪 烏有之地 馬東石 崔宇植 宋仲基

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