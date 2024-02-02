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娛樂

難忘異鄉拍戲倍感孤獨 劉俊謙曾遇瓶頸 試寫劇本創新路

【明報專訊】劉俊謙參演首部台片《小曉》近日在港上映，他難忘在台逗留半年，人在異鄉倍感孤獨。談到與此片金馬獎最年輕影后12歲林品彤合作，他大讚對方演技精湛，是天才演員。憑《幻愛》封香港電影評論學會影帝的他近年發展不俗，自爆曾遇瓶頸，回想之前因疫情所有工作停擺，苦無發揮機會，自覺好廢，不過從未想過轉行，反而鑑於演員很多時很被動，開始嘗試寫劇本，為自己找多一條出路。

記者：柯美

12歲台灣演員林品彤去年憑電影《小曉》奪第60屆金馬獎最佳女演員，成為金馬獎史上最年輕影后。故事刻劃過度活躍症（ADHD）的小學五年級生小曉（林品彤飾）與媽媽薇芳（陳意涵飾）、小學老師保羅（劉俊謙飾）3人之間的微妙感情。導演靳家驊因港產片《幻愛》，注意到劉俊謙扮演渴望愛情，但不敢戀愛的思覺失調患者，單純背後卻隱藏着黑暗面，反差特質很適合演保羅角色，於是接洽他演出，造就劉俊謙首次參與拍台片。

香港無戲開 一口答應

劉俊謙稱當時正值疫情，「香港開戲量極少，我又沒拍過台灣電影，難得有導演找我演出，加上角色吸引，便一口答應，但逗留台灣半年期間，人在異鄉，難免有孤獨時」。他表示「保羅」表面像天使，對所有東西看似好好，對老師和同學關懷備至，背後其實隱藏很多計算，例如他和「薇芳」是否真心相愛才一起？還是人在異地感到孤單？又是否真的愛惜小曉這個學生，還是因為他與小曉母親搞瞹昧，要討好對方？他說：「戲中沒大篇幅交代保羅的背景和心路歷程，但他要穿插不同人物之間，場口分布比較散，在拿揑上有點難度，加上全片要講普通話，起初要狂練習地道人口音。」為演活台灣老師角色，劉俊謙事前跟當地老師一起上堂，從旁偷師。

港台拍戲方式大不同

首次和台灣團隊合作，劉俊謙覺得最大分別是工作方式，「香港人工作節奏好快又直接，台灣人溝通方式比較慢和仔細，有充足時間做前期準備。兩種拍攝方式，我也樂於接受，靳家驊導演不喜歡嗌cut，很多一shot過的鏡頭，亦不會刻意排戲，任由演員發揮，自然流露情感」。

劉俊謙大讚拍《小曉》時只得11歲的林品彤演技精湛，「我不覺得品彤是小孩，她是個專業演員，現實中的她不多說話，角色小曉患ADHD，兩者個性相差很遠，品彤卻可演活角色，所以她奪金馬影后是實至名歸，宣布獲獎那刻，我和陳意涵都激動爆喊，見證一個演戲天才誕生」。覺得林品彤天生吃這行飯？劉俊謙說：「這個我不敢肯定，但肯定她天生聰明又敏銳，很多東西她都知曉，一講就明，回想自己11歲時仍很幼稚，未知想點。」

林品彤和陳意涵戲中經常情緒失控、歇斯底里，反觀劉俊謙情感比較壓抑，沒宣泄渠道，更為吃力。他稱現實生活中，當有壓力會靠運動來紓緩，「入行以來一定有遇過不開心的事情，每個階段都有，未必一定關於工作，有時會質疑自己做得好與壞，可有存在價值？想到這裏就會不開心」。

追求意義 自覺經常不達標

劉俊謙近年發展不俗，參演的舞台劇和電視劇均備受讚賞，又憑《幻愛》登上香港電影評論學會影帝寶座，他自爆曾遇瓶頸，「演出好與否不是由別人讚賞和認同便足夠，我所追求是表演和創作出一些有意義的東西，這準則是來自我自己，我將目標定得很高，很多時覺得不達標，十分痛苦，若底線定得太低，就逼不出好東西來」。他笑言有時會將自己逼瘋。

問他哪個瓶頸位最難捱？劉俊謙說：「過去幾年疫情，我很想創作，無奈全行近乎停擺，沒機會發揮，覺得自己好廢，不單止我，全行都很痛苦，大家都找不到一個出口。不過我沒想過轉行，除了幕前表演，其他工作一竅不通。」他鑑於演員很被動，經歷疫情後，開始嘗試寫劇本，為自己找多一條出路。

髮型：Nick Lam@Orient4

化妝：Mon Chun

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