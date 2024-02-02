明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

許冠傑3月紅館騷 大細Gigi任嘉賓 首唱黃霑遺作《紫信箋》致敬

許冠傑3月底紅館開騷 邀兩個GiGi任嘉賓 龍婷現身回禮

【明報專訊】歌神許冠傑將於3月30日至4月1日假紅館舉行一連三場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，昨日在尖沙嘴「海運觀點」舉行記者會，逾百粉絲現身支持。許冠傑自彈自唱3首歌，又跟粉絲大合照，氣氛熱鬧。他開心再開演唱會，透露邀請梁詠琪及炎明熹兩個Gigi擔任嘉賓，並會向已故好友李小龍與黃霑致敬。

記者：柯美

攝影：劉永銳

記者會由鄭丹瑞（阿旦）擔任主持，表示天公作美，原本密雲兼潮濕的天氣，在許冠傑（Sam）現身時便放晴，並透露Sam的粉絲在商場未開門已來排隊，又指喜歡Sam的粉絲年齡層很闊，由剛取得身分證到持有樂悠咭都有。

粉絲送吻 龍婷送餃子

Sam甫出場即向粉絲揮手打招呼，表示很開心見到大家，然後自彈自唱3首歌曲，包括《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》及《鐵塔凌雲》。當Sam跟現場粉絲大合照時，有熱情粉絲衝前向他送花兼送吻。阿旦表示Sam去年開騷，在其中一場送了副眼鏡給粉絲，此人就是龍婷；龍婷此時現身向Sam回禮，送上親手包的餃子，並戰戰兢兢下與Sam合唱《浪子心聲》。Sam即場邀請龍婷擔任演唱會嘉賓，但阿旦整蠱龍婷說：「唔知你得唔得，你返屋企等消息啦。」

每天邊健身邊練歌

Sam在活動結束後接受訪問，稱去年舉辦7場紅館演唱會意猶未盡，所以今年開Part 2，要繼續玩、繼續瘋狂，目前開3場未知會否加場，他說：「做耐啲，好玩啲，但其中一個環節跟香港兒童合唱團合唱，小朋友不可以演出太多場。」Sam指已有演唱會流程，開始綵排，今次會唱些新歌及去年演唱會沒唱過的歌，大概50至60首，有些是串燒歌，亦開始做運動練氣，每天邊做健身邊唱歌一至兩小時。

大仔懷欣膀胱癌痊癒

嘉賓方面，Sam表示會邀請兩個Gigi，分別是梁詠琪與炎明熹，契女梁詠琪原本去年擔任嘉賓，但感染新冠病毒未能出席。龍婷也在被邀之列。兩兒子許懷欣（Ryan）與許懷谷，以及胞兄許冠文都會上台表演。問兩子目前的身體狀况？Sam稱大仔Ryan膀胱癌痊癒，細仔懷谷之前緊急入院割腎石，目前亦已康復。問到孫仔、孫女會否上台？Sam說：「他們還細，未識表演，不過他們很喜歡音樂，識唱我的歌曲，例如《半斤八両》。」Sam笑言2025年才邀請孫仔上台表演。

門票無加價 盼市民留港消費

提到今次票價維持380元及880元，Sam表示不加價，是希望市民留港消費，又透露今次演唱會向兩名已故好友李小龍及黃霑致敬，「霑叔當年為我寫了首歌叫《紫信箋》，歌詞很動聽，但當時我的大碟夠歌，故一直保存，已有20年，最近想灌錄卻找不到，只記得第一句歌詞及中間用了徐志摩的《偶然》，其他憑記憶寫出來，用了一星期時間，將會在演唱會首次公開獻唱。致敬李小龍環節，會唱剛強的歌曲《男子漢》及《做個自由人》」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕許冠傑（Sam） 梁詠琪 炎明熹 許冠傑最緊要好玩演唱會2024

上 / 下一篇新聞