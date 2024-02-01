【開箱】《夜晚開的花》叛逆寡婦李荷妮鋤強扶弱

韓版安祖蓮娜祖莉

《來自星星的你》張太侑執導，新晉編劇李泉與鄭明仁創作《夜晚開的花》，講述寡婦趙如花（李荷妮飾）白天是個足不出戶、溫婉賢淑的名門媳婦，晚上戴上面紗，翻過圍牆鋤強扶弱。原來她自小獲胞兄趙成厚（朴聖雨飾）特訓，練成一身精湛武藝。頭腦精明的武官朴秀浩（李鍾元飾）查案期間偶遇如花，繼而捲入意想不到事件。

新劇最大賣點是女主角李荷妮，現年40歲的她是2007年環球小姐第4名，近年參演韓劇《逆賊洪吉童》、《熱血司祭》及電影《炸雞特攻隊》均有好成績，躍升一線女星。李荷妮擅拍搞笑及動作戲，加上外型亮麗，導演張太侑大讚她是韓版「羅拉」安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。

古裝韓劇屢見寡婦

李荷妮飾演趙如花其實更像超級英雄，她自小父母雙亡，與兄長趙成厚相依為命，後者是天下第一武士，15年前負責保護先王，後者遇害他亦失蹤。如花一直等待兄長歸來，卻被親屬強行許配給左議政石智聖（金相中飾）的兒子石停（吳義植飾），豈料出嫁當天，夫婿突然死亡，她即變成寡婦。從此每日過着抄寫經書、清茶淡飯的日子。充滿正義感的如花，看到平民受苦，總會忍不住出手，施藥送米或者拯救被拐帶小孩。

最近推出韓劇如《婚禮大捷》及《烈女朴氏契約結婚傳》不約而同提到朝鮮時代的寡婦悲傷生活，她們不僅要守貞節，禁止與其他男人互動，夫家為了獲得朝廷頒發「烈女碑」，更會迫害寡婦。如花雖未被迫至死，但奶奶注重家族名聲，對如花嚴厲管束。

網民憂「姊弟戀」失真

透過如花的雙重生活，營造輕鬆氣氛，例如首集如花出席聚會，示範水墨畫，結果弄得全身墨水；第3及4集如花調查失蹤兒童下落，女扮男裝混入「夜店」，貼上鬍鬚的造型令人忍俊不禁，直至身分險被揭穿，她機智地裝醉扮嘔，場面搞笑。

飾演朴秀浩的29歲李鍾元憑藉《機智醫生生活2》打開知名度，前年參演韓劇《匙來勝利組》，戲分跟主角陸星材相若，《夜晚開的花》是他出道以來首次主演古裝劇，因與李荷妮年紀相差11載，網民一度擔心他倆能否演好感情戲，目前二人仍未擦出愛火，其他表現亦算中規中矩。

劇中秀浩與如花的價值觀存在很大差異，前者身為武官，一向支持法治，認為犯人應由官員懲治，拯救失蹤兒童也是朝廷職責，例如首兩集一名惡霸因其畫作沾上水點而毒打涉事老翁，如花見狀向後者施藥，並暗中戲弄惡霸，秀浩得悉事件，誓要捉拿如花，即使他知道真相，仍堅持維護法紀。

秀浩對於充滿神秘感的如花感好奇，往後如何影響對方，成為追看重點。劇情另一副線是左議政疑在15年前謀害先王，當今皇上派人暗中調查。