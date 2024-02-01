視帝陳山聰驚喜亮相合唱 呂珊推兩劇開騷 唔夠喉想開Part 2

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

呂珊開騷，除香港與海外粉絲捧場，呂珊媽媽、米雪和關寶慧等亦現身支持。7年沒有在港開演唱會，呂珊表示很掛念香港觀眾，在外地唱過大大小小騷，始終情牽香港，「今（前）晚這個個唱絕對不簡單，因為選用了我心儀的團隊，又有我的新經理人公司，亦有我新的音樂拍檔勤哥（徐日勤），我會試唱不同類型的歌曲。現在流行AI（人工智能）唱歌，我不會，但我可以人肉AI」。說畢，一連唱出多首經典金曲《笛子妓娘》、《倚天屠龍記》、《誓要去入刀山》、《萬里長城永不倒》和《萬水千山縱橫》。

陳山聰難忘登台唱到停電

唱而優則演的呂珊表示拍劇挑戰很大，可扮演不同類型角色，多謝一班監製用她，「我在拍攝過程中很滿足，學到很多，同唱歌截然不同，唱歌完全沒有NG，當站在台上拿咪唱歌便即時有人工收，不是金錢形式的人工，而是大家的掌聲。但拍劇也獲益良多，會遇到好劇本和認識到很多好演員，尤其是以下這名演員，我看着他由配角到男主角，再到視帝，以前他常扮演囝囝，到他有自己的兒子，大家請以熱烈掌聲歡迎我個仔陳山聰」。

陳山聰甫出場與呂珊合唱《相愛很難》，唱畢，陳山聰搞笑說：「阿媽，你個頭咁膠，唔係，係咁高，件衫又好閃。」他憶述跟呂珊上次在海外登台時唱到停電。呂珊讚陳山聰不止視帝那麼簡單，還是歌王，陳山聰即耍手否認是歌王，稱自己很少在香港唱歌，「無想過以歌手出道的我，由歌手變成演員和視帝，全因觀眾支持」。然後獨唱張國榮的《追》。另一嘉賓是粵劇名伶龍貫天，他與呂珊合唱多首粵曲。

不計成本誓與徐日勤合作

呂珊完騷後受訪，表示邀請了很多圈中朋友到場，又有很多美國、加拿大和馬來西亞的粉絲專程來港捧場，廣州也有劇迷組團看足兩場。她自爆為了今次演唱會，推了兩齣劇，因要到內地拍攝。談到她在台上稱將所有歌酬「奉獻」給音樂總監徐日勤，呂珊說：「他收人情價都好貴，賺少了不要緊，與他合作是我的夢想，終於夢想成真。」

重提她和陳山聰登台唱到停電，呂珊笑稱，「可能我哋兩把聲太勁，後來有光冇聲，唯有清唱，所以今（前）晚再唱我們這首登台歌」。對於首場表現，她只給60多分，因對自己要求高，直認唱兩場不夠喉，想開Part 2。今次開騷，有拉丁舞者在台上表演，開Part 2會否挑戰跳拉丁舞？呂珊說：「今次都有郁幾下，台下十年功，辣身舞交叉腳，我這個年紀不成，到時可能跳較簡單的交際舞代替。」

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