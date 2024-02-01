明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

視帝陳山聰驚喜亮相合唱 呂珊推兩劇開騷 唔夠喉想開Part 2

呂珊開騷邀陳山聰驚喜現身合唱 為演唱會推拍2齣劇

【明報專訊】呂珊相隔7年再在港開騷，假伊利沙伯體育館舉行一連兩場《珍音樂呂珊演唱會》，前晚開鑼。她邀得視帝陳山聰任嘉賓合唱張學友和梅艷芳的《相愛很難》，二人大談昔日一起登台的難忘事。呂珊自爆為今次演唱會推了兩套劇，又自評首場表現得60多分，直認開兩場未夠喉，希望可以開Part 2 。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

呂珊開騷，除香港與海外粉絲捧場，呂珊媽媽、米雪和關寶慧等亦現身支持。7年沒有在港開演唱會，呂珊表示很掛念香港觀眾，在外地唱過大大小小騷，始終情牽香港，「今（前）晚這個個唱絕對不簡單，因為選用了我心儀的團隊，又有我的新經理人公司，亦有我新的音樂拍檔勤哥（徐日勤），我會試唱不同類型的歌曲。現在流行AI（人工智能）唱歌，我不會，但我可以人肉AI」。說畢，一連唱出多首經典金曲《笛子妓娘》、《倚天屠龍記》、《誓要去入刀山》、《萬里長城永不倒》和《萬水千山縱橫》。

陳山聰難忘登台唱到停電

唱而優則演的呂珊表示拍劇挑戰很大，可扮演不同類型角色，多謝一班監製用她，「我在拍攝過程中很滿足，學到很多，同唱歌截然不同，唱歌完全沒有NG，當站在台上拿咪唱歌便即時有人工收，不是金錢形式的人工，而是大家的掌聲。但拍劇也獲益良多，會遇到好劇本和認識到很多好演員，尤其是以下這名演員，我看着他由配角到男主角，再到視帝，以前他常扮演囝囝，到他有自己的兒子，大家請以熱烈掌聲歡迎我個仔陳山聰」。

陳山聰甫出場與呂珊合唱《相愛很難》，唱畢，陳山聰搞笑說：「阿媽，你個頭咁膠，唔係，係咁高，件衫又好閃。」他憶述跟呂珊上次在海外登台時唱到停電。呂珊讚陳山聰不止視帝那麼簡單，還是歌王，陳山聰即耍手否認是歌王，稱自己很少在香港唱歌，「無想過以歌手出道的我，由歌手變成演員和視帝，全因觀眾支持」。然後獨唱張國榮的《追》。另一嘉賓是粵劇名伶龍貫天，他與呂珊合唱多首粵曲。

不計成本誓與徐日勤合作

呂珊完騷後受訪，表示邀請了很多圈中朋友到場，又有很多美國、加拿大和馬來西亞的粉絲專程來港捧場，廣州也有劇迷組團看足兩場。她自爆為了今次演唱會，推了兩齣劇，因要到內地拍攝。談到她在台上稱將所有歌酬「奉獻」給音樂總監徐日勤，呂珊說：「他收人情價都好貴，賺少了不要緊，與他合作是我的夢想，終於夢想成真。」

重提她和陳山聰登台唱到停電，呂珊笑稱，「可能我哋兩把聲太勁，後來有光冇聲，唯有清唱，所以今（前）晚再唱我們這首登台歌」。對於首場表現，她只給60多分，因對自己要求高，直認唱兩場不夠喉，想開Part 2。今次開騷，有拉丁舞者在台上表演，開Part 2會否挑戰跳拉丁舞？呂珊說：「今次都有郁幾下，台下十年功，辣身舞交叉腳，我這個年紀不成，到時可能跳較簡單的交際舞代替。」

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞