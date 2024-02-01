無法為前夫潘迪生傳宗接代離婚 楊紫瓊嘆嘗試各種方法未能懷孕

楊紫瓊第一段婚姻丈夫是商人潘迪生，二人1988年結婚；1992年離婚。她近日接受同是金像影后的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的Podcast訪問，罕有談到與前夫潘迪生離婚原因，表示與生育問題有關。

楊紫瓊被問第一段婚姻沒有生小朋友會否感到難過？她直認會，自言很喜歡小朋友，覺得成為人母是生命最大的喜悅，前夫亦嚮往大家庭，並需要兒子繼承事業，「不止一個，而是兩個，甚至三個兒子更好」。

楊紫瓊透露曾嘗試各種方法都未能懷孕，她認為生孩子的事隨緣，就算不能生也能領養，「我們很相愛，但我們在一起差不多10年，都沒能生出一個孩子，我們該怎麼走下去？」

跟潘迪生再見亦是朋友

楊紫瓊覺得前夫需要繼承人，不是相愛就能辦到，覺得分開是明智之舉，「離婚很艱難，但我能夠離開，而不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。我們很相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好」。她表示跟潘迪生再見亦是朋友。

娛樂組