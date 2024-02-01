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娛樂

麥明詩反傳統送名表向盛勁為求婚 稱籌備過程壓力大勁緊張

【明報專訊】「十優港姐」麥明詩去年10月認愛，承認與飛機師男友盛勁為拍拖3年多，日前傳出二人秘婚。麥明詩與盛勁為前晚終公布喜訊，麥明詩反傳統主動向盛勁為送上據稱價值逾21萬元名貴手表求婚，在自己生日派對上播出與男友日常生活片段剪輯成的求婚片，她說：「我好想同你結婚。」盛勁為又驚又喜，感激麥明詩一直支持；麥明詩亦感謝盛勁為一直在身邊照顧。

麥明詩自從認愛盛勁為，愈來愈高調，透露二人對結婚有共識。日前有攝影師在社交網上載麥明詩穿著婚紗化妝扮靚相，盛勁為亦入鏡，隨即傳兩人將於3月結婚。前晚盛勁為在社交網上載短片公布被麥明詩求婚喜訊，麥明詩在派對跟盛勁為在朋友包圍下，拿出手表向男友求婚，她說：「一段關係是雙向的，我想同你表達一下，我都好想同你結婚……」盛勁為驚訝說：「求婚呀？」麥明詩再說：「你願唔願意同我結婚呀？」盛勁為開心笑不停。

盛勁為被求婚全身冒汗

麥明詩去年12月在自己32歲生日會，送男友驚喜求婚派對。盛勁為當時以為要準備玩遊戲，豈料熒幕播出求婚影片，麥明詩送上名表，配以熒幕打出的字句：「盛勁為︰你願意同我結婚嗎？麥明詩」。盛勁為在社交網上載被求婚片段，留言：「我以為大家玩緊遊戲，原來我先係主角。我全身冒汗中……This is眾人皆醒我獨醉。」

求婚片有兩人拍拖時的甜蜜照片，麥明詩感染新冠病毒時，盛勁為在身旁照顧她的照片等。麥明詩以文字表達感受，「會幫我試位、影相。我中咗COVID，佢毫無猶豫咁繼續喺我身邊照顧我，仲有無比信心覺得自己唔會染疫，翌日就冧咗。雖然成日走咗去，每次都識得返屋企」。影片尾段是麥明詩開車到機場接男友機。

麥明詩收巨型「鑽戒」又喊又笑

麥明詩分享另一組求婚照片，寫上「#WeSaidYes 」。二人身處悉尼海邊，盛勁為向麥明詩送上巨型玩具「鑽戒」與花束，麥明詩表現激動又喊又笑， 兩人甜蜜對望。昨日麥明詩再貼出另一婚照，穿粉藍色連身裙的她與穿機師制服的盛勁為手拖手在沙灘漫步，並分享求婚心情，「Ummm……經歷過之後，感受到求婚其實好大壓力，嗰日好緊張，真係唔容易。好多謝幫我保守秘密咁多個月嘅朋友，特別係化妝師、髮型師、攝影師，在心中」。

盛勁為亦發文說感受，表示以前以為自己會單身一世，一個人無拘無束，但疫情令他失業。那時他跟麥明詩不是好熟，但對方知他情况後，提議到電視台做兼職當見識、識女仔，又介紹他上無綫節目《#後生仔傾吓偈》，再玩《衝上雲霄大選》，又為一部劇做茄喱啡。

讚未婚妻性格完美

盛勁為稱與麥明詩由最開始沒想過有什麼發展，發現愈傾愈投契，他未遇過一個靚得來無脾氣、努力、會替人設想的女仔，覺得跟麥明詩一起沒有一刻是浪費時間，每日像好朋友一齊玩，游水打波滑雪上山下海，將「情人」及「朋友」兩個身分完美結合，自覺要好好彩先可以遇到她。他揭麥明詩主動求婚原因，「我講笑話，如果我哋結婚，你都要同我求婚先襯得起你性格喎。我真係冇諗過你會記得我呢句說話，然後堅做……好嘢」。

盛勁為稱一世都會記得麥明詩在他最需要人支持時出現，未來會面對好多困難，要一齊面對，一定捱得過，又提到拍拖初期有一幕令他至今仍印象深刻，「你話：『你未resume番，食飯等我請啦，嗱，你一飛番，以後都係你請我食飯㗎啦。』我希望可以請你食飯食一世啦！」

想學林盛斌做「多仔公」

麥明詩與盛勁為公布婚訊後，大批圈中好友留言祝賀。林盛斌在盛勁為社交網留言：「恭喜晒，快啲生番幾件先啦！」盛勁為回覆：「多謝Bob爺，要學你生番好多件！」麥明詩父親亦「現身」對林盛斌說：「過幾招畀佢哋啦！」還留言給未來女婿盛勁為：「你要愛她、照顧她、保護她。」盛勁為承諾：「我會愛護她，照顧她、保護她。」

娛樂組

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