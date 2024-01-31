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娛樂

【開箱】《神隱任務2》 為舊同袍復仇 死得人多

【明報專訊】《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《烈探狙擊》（Jack Reacher）一連拍了兩集，成績算不錯；Jack Reacher是英國作家Lee Child同名系列小說的主角，原著角色於36歲退伍，之後浪迹美國，書中形容身手不凡的他金髮、身高6呎5吋，體重250磅，外形跟湯告魯斯相距甚遠，反而《忍者龜：魅影突擊》艾倫里治遜（Alan Ritchson）飾演在劇集版《神隱任務》（Reacher）扮演此角更神似，第2季第8集大結局剛於本月19日上架，既是去年串流平台Prime Video最高收視節目，並早已宣布開拍第3季，足見劇集版更受觀衆歡迎。

110特別調查組重聚查死因

《神隱任務》由拍過《人在江湖》、《逃》的尼克辛多拉（Nick Santora）編劇兼監製，首季根據Lee Child的小說《Killing Floor》改編，講述退伍軍人Jack Reacher抵達喬治亞州小鎮馬格瑞夫不久便涉嫌謀殺被捕，洗脫嫌疑後，發現多年未見的兄長是命案死者，他跟兩名警察合作，卻捲入警方貪腐、商人不擇手段及政客爾虞我詐的漩渦中。去年12月中在Prime Video首播的第2季則改編小說《Bad Luck and Trouble》，講述Reacher在提款收據見到以前軍中110特別調查組舊部的求助密碼，於是聯絡現職大企業保安主管的Neagley，承認是其所發信息，稱另一舊隊友Franz，遭人從直升機推下叢林身亡，兩人找來另外兩名舊部屬來幫忙，分別是已有妻小的律師O'Donnell及精於數字及會計的Dixon，除知道Franz生前遭虐打，還在其留下的電腦檔案發現神秘組織正追殺所有110特別調查組的成員；4人承諾找出真兇，為慘死的Franz報仇。

今季有回憶片段講述在110特別調查組時，Reacher位至少校，親自挑選組員，並帶領他們調查軍人罪案，如販毒等。Franz遇害後，調查到令一舊組員Swan在一家名叫新世紀的科技公司任職保安部管理層，可能跟Franz慘死有關。O'Donnell等人懷疑Swan或已改變，為了利益殺害知悉黑市軍火買賣的Franz。Reacher力排衆議，始終相信Swan的為人，而且最後也證明他的看法正確，這也是為何在110時所有人都信服他。

四肢發達 頭腦不太簡單

Reacher曾在伊拉克服役，觀察力強，開槍百發百中，駕駛技術一流，文武兼備且過目不忘；第2季開首，他排隊提款時便察覺正提款的女士可能受到威脅，協助她擊退綁架犯。他另一特點是流浪美國，行裝極簡，基本上只帶一支牙刷，今季便為他這些習性帶來笑點，譬如要參與晚宴查案，便得從Neagley處先墊支買禮服。上季有他跟女警Roscoe的感情線，拍得輕巧浪漫，調節了連場動作與緊張氣氛；今季也不例外，講述他與Dixon在軍中早已有情，奈何上司下屬關係，Reacher不欲越過雷池半步，到合作查殺Franz真兇，再無職位牽絆，再續未了緣。

宣布開拍第3季後，艾倫里治遜受訪時稱下季將有更多動作鏡頭；其實今季已很多，飛車、爆破、槍戰及埋身肉搏，幾乎每集至少三四場；有美媒為此劇做了「死者」統計，發現上季共63人遇害；第2季更誇張，多達85人，名副其實「死得人多」。《神隱任務》雖看似四肢發達，頭腦有時也不簡單；今季Reacher等人所到之處必有死傷，紐約警方介入調查，鐵血刑警Russo窮追不捨，後來跟Reacher等人聯手，當Reacher要帶新世紀公司高層Marlo引出殺Franz真兇，於是託Russo照顧Marlo的女兒Jane，怎料還是引來殺手窮追，為保Jane安全，Russo最後寧犧牲自己，死在來救駕的Neagley懷中，後者從不喜歡接觸人，卻緊握Russo的手，那是第2季最動人的一幕。

相關字詞﹕艾倫里治遜 串流平台Prime Video 烈探狙擊 開箱 神隱任務2

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