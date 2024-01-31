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娛樂

李英愛相隔21年再演《大長今》續集

【明報專訊】經典韓劇《大長今》2003年在MBC電視台播出叫好叫座，結局收視57.8%，成為年度冠軍，直接收益逾100億韓圜（約6000萬港元），並掀起亞洲熱潮，其後香港轉播，最高收視亦錄得50%，飾演同名主角的李英愛2005年旋風訪港宣傳，粉絲迫爆商場，把「長今熱」推向頂峰。

韓媒昨日報道，Fantagio製作公司去年趁《大長今》面世20周年，邀請李英愛再演續集，去年6月經過試鏡，最近終於簽訂合約，預計今年10月開拍《醫女大長今》（暫名），暫定明年上半年推出。《大長今》首季故事講述李英愛飾演的御膳房宮女徐長今，後因擅自離宮而遭流放，機緣巧合跟隨醫女學藝，回宮後擔任中宗御醫並賜名「大長今」，跟朝廷武官閔政浩（池珍熙飾）組織幸福家庭。Fantagio旗下藝人包括《犬系戀人》車銀優、《大力女子姜南順》邕聖祐等「小鮮肉」，未知會否跟李英愛結戲緣？

另一方面，據美媒Variety昨日報道，《再見媽媽又再見》金泰希與《魷魚遊戲》男星朴海秀落實演出影視串流平台Prime Video諜戰劇《蝴蝶》（Butterfly，暫譯），故事改編自同名漫畫，講述美劇《迷》美籍韓裔男星金大賢飾演美國情報局前人員，雖然留在韓國避世，仍遭過去發生的悲劇纏繞。新劇共分6集，金泰希與朴海秀將以英語對白演出，角色未名。

相關字詞﹕李英愛 大長今

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