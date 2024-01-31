曾不滿NTV大幅修改《Sexy田中小姐》 50歲漫畫家蘆原妃名子自殺亡

蘆原妃名子原名松本律子，2005年憑《砂時計》奪小學館少女漫畫獎，其後改編成同名日劇、廣播劇及電影；另一漫畫《Piece》亦翻拍成《戀愛拼圖》。

被編劇批評干預創作

目前仍在連載的《Sexy田中小姐》，去年10月獲NTV改編拍成秋季日劇，由《花過天晴》木南晴夏主演，講述木南是個平凡上班族，下班後變身性感肚皮舞者。首播收視7.2%相當不俗，其後每况愈下，結局跌至5.6%低收。劇集播畢後，編劇相澤友子隨即透過社交媒體發文，批評漫畫原作者蘆原妃名子干預其創作，「透過這次痛苦經驗，當是一種學習，未來會更努力，希望同類事件不再發生」；其後再次澄清，強調該劇第1至8集是其創作，至於蘆原接手編劇的第9及10集則與她無關，請觀眾不要混為一談，擺明跟蘆原劃清界線。本月26日輪到蘆原妃名子透過社交媒體發表長文解釋，稱早於《Sexy田中小姐》開拍前已跟NTV約法三章，由於漫畫仍未完結，因此新劇內容必須忠於原著，否則將會影響漫畫日後走向；又謂與編劇達成協議，不能大幅刪改劇情，結果對方反口，導致故事風格逆轉，就連角色性格亦與漫畫不同。

刪除原文後失蹤

經過小學館協調後，蘆原妃名子決定親自編寫第9及10集劇本。帖文一出即惹起網絡熱議，兩日後（28日）蘆原刪除原文，僅留下一句：「我並非想要攻擊誰。對不起。」便失去聯絡。

被發現陳屍水壩

小學館工作人員報警求助，翌日（29日）警方在栃木縣日光市的川治水壩發現蘆原屍體，由於家中留有遺書，警方視作自殺案處理。死訊曝光後，不少漫畫家透過社交媒體留言悼念，曾被改編拍成日劇的《交響情人夢》原作者二之宮知子便是其中之一，「見面和溝通才是避免同類情况再次發生的最好方法」。

NTV感謝蘆原付出努力

另一方面，NTV新聞節目報道蘆原死訊的同時，亦發表聲明悼念：「獲悉蘆原妃名子逝世消息，我方致以沉痛哀悼。關於日劇《Sexy田中小姐》，我方已透過小學館商討，也有聽取蘆原意見，最終劇本獲她同意才開拍。非常感謝蘆原為此劇付出努力。」由於聲明內容對於劇本修改爭議，僅輕輕帶過，只說「感謝」而避談「道歉」，惹起網民不滿，紛紛留言狠批電視台不負責任。

編劇相澤友子曾把《勿說是推理》及《人100%靠外表》等人氣漫畫改編成劇本，卻因日劇內容與原著有出入，部分網民諷刺她是「原作粉碎機」。隨着蘆原妃名子自殺消息曝光，相澤淪為眾矢之的，昨日已把社交媒體帳戶轉成「私人」狀態，禁止網民留言，避免爭議擴大。