【娛樂場】《不如食豪D》名貴食材配地道小食 用味蕾回憶往事

近日6號與名廚楊尚友（Christian）主持無綫J2台新節目《不如食豪D》，今次跟新拍檔Christian合作方式大不同。Christian過往也有主持飲食節目，多集中在其廚藝和美食。今次節目每集邀請不同嘉賓，透過美食分享故事，訪問藝人和名人，訪問不是Christian強項，責任落在6號身上。

打造創意fusion菜

《不如食豪D》共14集，嘉賓包括曾比特、泳兒、譚玉瑛、堪輿學家皓云、馮盈盈、陳葦璇、林迪安與女兒林沚羿、李幸倪（Gin Lee）、糖妹（黃山怡）和導演火火等。一眾嘉賓分享有關美食的最難忘故事，有談及那些年沒有能力購買食材的辛酸、背後的回憶或被食物感動。Christian會根據他們所講的食物為切入點，配以高級食材將小食變成豪華料理，打造超豪「回憶之味」。

首名嘉賓曾比特回憶跟早逝父親相處難忘事，最記得父子會食街邊嘢，到快餐店食炸雞翼的滋味。Christian為他預備的食材有法國布雷斯雞、黑松露、白松露和龍眼蜜，配襯街頭小食，創出「胸松撈」（黑松露烤雞扒撈即食麵）、「雞粉腸」（烤雞串配腸粉），還有「白蜜仔」（白松露龍眼蜜雞蛋仔）的fusion菜式。

6號訪問失手超尷尬

6號跟馮盈盈因合作《#後生仔傾下偈》熟稔，二人在節目中如「開籠雀」，特別好傾。馮盈盈分享在港大修讀食品管理學碩士校園趣事，兩人互窒又爆對方秘密，6號表現輕鬆。

不過當6號面對不相熟的嘉賓時，變得戰戰兢兢，他訪問譚玉瑛時，趁機八卦對方當年主持兒童節目秘聞。譚玉瑛提到拍檔周星馳個性比較沉默，強調從未見過對方打小朋友，又大爆當年有個大家都好憎的兒童節目男主持想追朱茵，不時獻殷勤，該男主持為將早餐遞給朱茵時，一手撥開她。6號追問男主持是誰？譚玉瑛稱對方早已離開娛樂圈，封嘴拒答，6號一臉尷尬自己打圓場。

《不如食豪D》 J2（82台）

逢周一至周五晚9時30分