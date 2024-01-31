許廷鏗否認寓所遭爆竊 嘲鄧小巧簽公司變「大牌」

提到大圍一個大型屋苑獨立屋發生爆竊案，有傳是Alfred寓所，他聞言面色一沉並否認，「那個人不是我。（事主是鄰居？）我不知道發生什麼事，不關我事。」他隨即扯開話題，宣傳將推出的演唱會藍光碟加雙CD，又自認任性，加入高科技，令製作成本好高。

有冇叫老友鄭欣宜幫襯？Alfred說：「會送一隻給她，然後邀請佢買50張，塞到她屋企盆滿缽滿。」鄧小巧獲悉唱片每張過千元，笑稱欣宜可以買5000張，財力有限的她可以幫襯買10張，並說：「好抵，一套有4張。」不過之後又說共逾萬元好貴。AIfred推銷新碟物有所值，好有紀念價值，相信會帶給粉絲好多回憶。

記者：鍾一虹