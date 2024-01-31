許廷鏗否認寓所遭爆竊 嘲鄧小巧簽公司變「大牌」

【明報專訊】許廷鏗（Alfred）、 鄧小巧、黃斯琪（CK）昨日到尖沙嘴出席啤酒活動，3人私下老友鬼鬼，所以一齊工作非常開心。Alfred取笑鄧小巧簽約新唱片公司後很難約，「以前請她做嘉賓好容易，我去年聖誕節開騷，再請她做嘉賓好難度期」。鄧小巧解釋一早已答應Alfred邀約，但公司有制度，最終亦為對方尾場騷任嘉賓，彼此友情不受影響。Alfred透露稱稍後會舉行演唱會慶功宴慰勞台前幕後，順便當團年飯。
提到大圍一個大型屋苑獨立屋發生爆竊案，有傳是Alfred寓所，他聞言面色一沉並否認，「那個人不是我。（事主是鄰居？）我不知道發生什麼事，不關我事。」他隨即扯開話題，宣傳將推出的演唱會藍光碟加雙CD，又自認任性，加入高科技，令製作成本好高。
有冇叫老友鄭欣宜幫襯？Alfred說：「會送一隻給她，然後邀請佢買50張，塞到她屋企盆滿缽滿。」鄧小巧獲悉唱片每張過千元，笑稱欣宜可以買5000張，財力有限的她可以幫襯買10張，並說：「好抵，一套有4張。」不過之後又說共逾萬元好貴。AIfred推銷新碟物有所值，好有紀念價值，相信會帶給粉絲好多回憶。
記者：鍾一虹
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