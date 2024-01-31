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娛樂

邱傲然打側空翻「撻生魚」嚇親鏡粉 邱士縉拖姜濤驚喜合唱互笠高帽

【明報專訊】MIRROR在亞博舉行16場演唱會，前晚第12場，尾段大派彩蛋，邱士縉（Stanley）和姜濤組成限定「大表姜」CP，合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》。「驚」喜一浪接一浪，邱傲然（Tiger）表演側空翻變「撻生魚」，一眾鏡粉嚇得驚叫，Tiger隨即站起報平安：「我無事。」MIRROR演唱會下月3日最後一場，網上流傳尾場靚位門票炒至逾一萬元一張。

娛樂組

MIRROR前晚在演唱會結束前跳唱《WE ARE》，12子施展渾身解數冧粉絲，Stanley示範一字馬，邱傲然（Tiger）表演側空翻，落地一刻角度有偏差，整個人像「撻生魚」跌坐台上。鏡粉擔心得驚叫，Tiger立即起身示意沒有受傷，還即場致歉，隊友王智德（Alton）應變能力好快，大叫：「冇事，冇事。」

Tiger完騷重演側空翻

事後Tiger在社交平台上載短片報平安，寫道：「邊度跌低，邊度企番起身。」還Hashtag「我無事！」Alton、Lokman（楊樂文）與AK（江𤒹生）搞笑直擊Tiger重演側空翻，最後完美落地。Alton說：「直擊報道，邊度跌低邊度起番身，我哋一鏡到底睇下佢真功夫先啦，交個台畀你啦，世侄！」AK還給Tiger花名「阿達」。

姜濤睇好Stanley成影帝

Stanley在演唱會騷肌備受注目，更被封「大表波」，前晚他跟姜濤合唱《蒙著嘴說愛你》，姜濤搞笑嘟嘴索吻又熊抱Stanley，輪到Stanley攬姜濤時，笑說：「我應該攬到嘅。」兩人又拖手合唱。姜濤稱視Stanley為哥哥，感謝對方一直在背後支持，「佢（Stanley）有一排成日都好似話我嘅，跟住佢就話：『我話你好過出面啲人話你。』希望你以後可以繼續話我，佢教咗我好多嘢，同埋佢係好勤力，係好唔簡單，一直都等緊機會，默默地好有耐性咁付出佢嘅時間學演戲，所以我相信佢可以變成影帝。」Stanley讚姜濤內心好強大，覺得這個小朋友好叻。

演出後Stanley在社交平台補充，「這個人，我會用『在心中』形容，永遠都會撐你（姜濤），但我都會努力咁『鬧』你，我愛你兄弟」。MIRROR演唱會好評不絕，尾場演唱會門票的「黃牛價」再飈升，網上流傳的價目表，靚位最高價逾一萬元一張。

阿嬌打側手翻失手

此外，Twins前晚紅館演唱會同樣發生意外，阿嬌（鍾欣潼）打側手翻時失手，整個人失平衡跌坐台上，阿Sa（蔡卓妍）則順利完成動作，當她發現好姊妹跌坐台上即上前扶起她，阿嬌沒大礙，並和阿Sa做出ending動作，相當專業，全場歌迷歡呼。

Twins每場都有握手環節，其中一晚阿Sa被「狂迷」索吻，並在臉上留紅唇印，原來「狂迷」是好姊妹鄭希怡，她和囡囡「梁浸浸」睇騷，她吻致阿Sa面珠留唇印，體貼用手替阿Sa抹掉唇印。

相關字詞﹕姜濤 邱士縉（Stanley） 邱傲然（Tiger）

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