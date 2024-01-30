明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

VIXX香港騷即學廣東話 「大癲」變「Nike」

【明報專訊】韓國男團VIXX前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會；成員弘彬與Ravi先後退團，N早前稱忙於拍劇暫不參與VIXX巡唱，其餘成員Leo、Ken及Hyuk相隔7年再次來港開騷。

VIXX演唱會前晚8時開始，原定演出約100分鐘，唱18首歌曲，成員先後6次在台上與粉絲閒聊，傾談近1小時，結果演出2小時40分鐘才結束。VIXX成員表示很掛念香港粉絲，稱每次來港，粉絲均很熱情。Hyuk笑言粉絲年紀應該不輕，不知是否仍有熱情？粉絲即歡呼回應。三子提早拜年，用廣東話說「新年快樂」，輪流講「我好掛住你哋」、「我愛你哋」、「勁呀」及「世一」等，但把「大癲」說成「Nike」。

VIXX分享在港期間趣事，Ken稱大部分時間在酒店房休息，看電影、漫畫及排練音樂劇，但仍品嘗了港式點心及韓式拌飯，隊友聞言追問Ken為何在港吃韓式拌飯，Ken稱想嘗嘗香港韓式拌飯如何，又指拌飯不合他口味，賣口乖稱香港粉絲才是他杯茶。Hyuk稱吃了燒賣，還透露父母同行，「父母多年前來港新婚旅行，這是他們相隔多年故地重遊」。Leo大讚香港夜景及街道漂亮，不過閒聊時不小心倒瀉咖啡，被隊友要求獨自到台邊喝。

安歌環節三子齊齊落台與粉絲近距離接觸，大讚好可愛，稱留下美好回憶，永遠難忘。

記者：蘇珮欣

上 / 下一篇新聞