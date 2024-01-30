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娛樂

慶祝肯薩斯城酋長殺入超級碗決賽 Taylor Swift落場擁吻球星男友

【明報專訊】備受人工智能（AI）深偽技術生成裸照困擾的美國樂壇天后Taylor Swift，前日為效力肯薩斯城酋長隊的男友查維斯卻斯（Travis Kelce）打氣，終再露笑容，隨着酋長隊以17比10擊敗巴爾的摩烏鴉，取得下月11日拉斯維加斯超級碗決賽入場券，她興奮地衝入球場，上前擁抱並熱吻男友道賀，愛得坦率又高調。有美媒預計下月10日完成東京巨蛋演唱會後，Taylor Swift將乘坐私人飛機趕返賭城為男友打氣。

去年跟查維斯卻斯拍拖後，美媒統計Taylor Swift入場11次，酋長隊勝出8次，難怪有球賽評述員戲謔她才是帶挈球隊贏波的MVP。前日她又現身馬里蘭州M&T銀行球場，跟男友父母Donna和Ed、胞兄兼費城老鷹球員Jason Kelce夫婦、模特兒卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《壯志凌雲：獨行俠》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）妻子Keleigh Sperry等落力應援。

直播球賽的哥倫比亞廣播公司（CBS）攝影師每當查維斯展開攻勢，便會把鏡頭瞄準貴賓席的Taylor Swift，當再三透過場內巨型屏幕看見自己上鏡終忍不住抱怨，有讀唇專家事後表示，她當時在說：「走開，唔該！」另外，曾加入大學足球隊的美國饒舌歌手Plies亦透過社交媒體批評：「親愛的傳媒，請停止拍攝Taylor Swift，她的出鏡率比酋長隊老闆還要高。」

最終酋長隊大熱取勝，將會跟三藩市49人爭冠軍。Taylor Swift首次偕查維斯父母一同衝入球場草地，擁抱並咀嘴男友，傳媒爭相拍下甜蜜一刻，她即害羞以手遮臉，然後小鳥依人般結伴離開。過去4年酋長隊三度打入決賽，並取得兩勝。超級碗決賽定於2月11日舉行，雖然Taylor下月7至10日在東京巨蛋舉行4場巡迴騷，但美媒估計完騷後仍有足夠時間返回拉斯維加斯，見證男友決勝時刻。

Taylor Swift舉手投足都成為全球焦點，《格雷的五十道色戒》女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）上周六在美國長壽綜藝節目《Saturday Night Live》亦利用她作話題，當取出「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）、兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、美國前總統特朗普（Donald Trump）及前副總統候選人佩林（Sarah Palin）等人合照即笑說：「能夠站在美國最具權力人士身邊拍照，感覺實在太瘋狂。」然後鏡頭拉近，焦點放在站於狄高達前方的Taylor Swift，認為她才是最有權力人士。

相關字詞﹕卡拉迪樂芬妮 Cara Delevingne 超級碗決賽 查維斯卻斯 Taylor Swift

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