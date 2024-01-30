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娛樂

【娛樂場】《Mr.Nobody CotaBoii粉絲見面音樂會》 預告《造星V》戰友上台reunion

【明報專訊】參加ViuTV選秀節目《全民造星V》的Rapper Taco（黃泓祖）由面試到晉身十強決賽，最後得第七名，一直備受注目。去年底他簽約Sony Music旗下新音樂廠牌Green Music成為公司首名歌手，推出個人單曲《Mr.Nobody》；2月3日將舉行首個售票的粉絲見面音樂會。

Taco以藝名CotaBoii正式出道，Cota是Taco發音前後調轉，當日他以一頭橙色頭髮參加《造星V》面試，評判問他為何想做明星，他說因為經歷過捱的生活，不想身邊人捱。他rap出自己的生活狀况，透露在旺角餐廳兼職時薪60元，答應媽咪好快可以月入6位數。賽後簽約唱片公司，不再是《全民造星V》的囝囝，而是《Mr.Nobody》主唱CotaBoii，蓄勢待發讓大眾認識他的音樂與真性情。

包辦新歌曲詞訴心聲

CotaBoii我手寫我心一手包辦出道歌《Mr.Nobody》曲詞，「靈感來自自己，完咗《造星V》，放喺自己身上嘅目光突然多咗，心態上一定有改變，所以寫首歌提醒自己，同埋要多謝身邊嘅人，因為有自信係OK，但同時要stay humble，要記得自己擅長嘅嘢，明白自己不足之處，同時要記得欣賞自己」。新歌歌詞提到誓將收入6位數變成可能，不忘對母親的承諾。

推出首支新歌後一個月便舉行粉絲見面音樂會，CotaBoii好開心，「同粉絲見面之餘，又可以一齊rap、一齊『un』。好多謝佢哋上年由《造星V》一直支持、鼓勵我繼續向音樂路走落去，更開心嘅係，我邀請咗《造星V》一班好朋友、好戰友一齊同台演唱，真係好期待」。

自嘲開始靠衣裝

昔日一頭橙髮的CotaBoii被形容為「橙色風暴」，現在的形象煥然一新，新歌MV大玩造型，他印象最深刻是紮辮look，自覺好誇張怕carry唔到，但又跟他的服裝好夾，「啱啱踏入社會，要開始靠衣裝喇，但同時都想keep番young啲，有活力嘅vibe，希望呢個look可以畀大家見到我唔同嘅面向」。他期望新歌成為樂迷認識CotaBoii的第一首歌或接觸Hip Hop音樂的第一道門，從而愛上Hip Hop。

《Mr. Nobody CotaBoii粉絲見面音樂會》

日期：2月3日

地點：BaseHall 02（中環怡和大廈LG樓）

票價：280元

相關字詞﹕全民造星V 黃泓祖（Taco )

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