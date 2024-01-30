3對文武生花旦演《白蛇．許仙情越千年》 梁兆明梁非同壓軸登場 無懼比較

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

繼粵劇新《梁祝》重演一票難求成梨園熱話，施姐乘勢籌備身兼出品人及總策劃的第7齣粵劇系列：《白蛇．許仙情越千年》，嘗試同一齣劇起用梁兆明配梁非同、王志良與林穎施、李秋元和梁燕飛，三生三旦演出不同場次，邀得曾演過《白蛇傳》白娘娘一角，已離開粵劇舞台40年的江雪鷺任藝術顧問。

目標將粵劇帶到拉斯維加斯

江雪鷺大爆施姐為《白蛇．許仙情越千年》費盡心思，很大壓力、十分辛苦，同時大讚施姐每次的作品都盡心盡力、不計金錢和時間。施姐說：「每一次都有壓力，壓力可以化為動力，已經適應了，按部就班去處理。」她透露今次製作費投資500萬，幸有贊助支持，團隊亦對票房有信心，「做粵劇好難賺錢，希望打個和，已是好理想的成績」。施姐曾表示做完粵劇《紅樓夢》便收山，現已打消念頭，「我希望將粵劇做得更加多元化，希望可將粵劇推廣到海外，不止困在香港。我有好大目標，想到拉斯維加斯演出粵劇，讓外國人看到粵劇的武打精髓，好希望實現呢個願望」。

既有概念下創新 給觀眾驚喜

李秋元繼《武俠》粵劇專場後，第二次和施姐合作，他表示曾演許仙一角，但認為今次很大挑戰，「要駕馭文場的小生，有點壓力，我演武場的戲，會自信好多」。王志良稱3對文武生與花旦組合各有特色，十分期待演出。

梁非同與梁兆明「雙梁配」今次壓軸演出兩場，已第6次和施姐合作的梁非同，承認每次都有壓力，因施姐的作品一直好好，每次都想有突破讓觀眾驚喜，「再次合作感覺好好，今次投影和劇情上都有別傳統，《白蛇傳》這個古仔已經流傳很久，在大家的既有概念下創新，其實好大挑戰，給予演員或編導求突破的刺激感，大家一齊努力做好場戲」。問可擔心戲迷拿3對組合比較？梁兆明直認今次有少少壓力，因故事家傳戶曉，由3個不同組合演同一齣劇，但不怕比較，在舞台上有良性競爭及對比。

3組合齊排練 互相學習交流

梁非同認為3對組合分別演出這個安排十分好，很開心可以一齊排練，演員可以互相學習和交流，她會抱着這個心態參演。梁兆明認為戲迷會理性欣賞角色，相信在舞台上大家會盡自己努力做好演出，一定是百花齊放。「雙梁配」已合作多次，是否已很有默契？梁兆明說：「相對上比較熟悉，大家都知道彼此的演繹方法。」

武打連場 留意舞台視覺效果

《白蛇．許仙情越千年》除3對主角，亦有其他重要角色，施姐悉心安排演員，特別邀請宋洪波飾演韋馱，符樹旺演法海；青蛇由唱打出色的曉瑜演繹，以及詹浩鋒演哪吒等。劇中有大量武打場面，找來韓燕明擔任武術指導，觀眾不僅入場欣賞演出，更要細看舞台的視覺效果和故事的驚喜亮點。

（粵劇文化專刊）

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