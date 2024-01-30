黃夏蕙預告扮小龍女上頭炷香 盧海鵬無懼風吹雨打日日跑步

黃夏蕙表示跟鵬哥認識多年，「鵬哥好惜我，似我爸爸，知道他喜歡跑步，都想相約一齊跑」。去年隨丈夫移居美國，黃夏蕙決定暫時不返美，留港打理慈善基金工作，以及籌備自傳電影。以往逢農曆新年，黃夏蕙例必精心打扮到黃大仙上頭炷香，為配合今年龍年，她預告會化大戲妝的「小龍女」造型現身，又找在自傳電影中飾演「中年潘炳烈」的陳建興扮楊過。

82歲鵬哥現身晚宴大受歡迎，成為現場賓客的集郵對象。鵬哥早前透露因糖尿病引致右眼失明，但仍堅持每日晨跑，難怪精神不俗，說話中氣十足。提到周潤發（發哥）日前挑戰半馬成為焦點，與發哥是跑友的鵬哥自知年紀不輕，怕心臟負荷不來，因此無意挑戰馬拉松，「只剩一隻眼有視力，日常生活還可以，只是看東西矇查查，如看劇本和手機，字體太細就看不到。現在每日跑步做運動，無懼風吹雨打、天寒地凍，總之每日堅持，沒停過」。鵬哥表示如有人找他工作不會抗拒。早前在萬千星輝頒獎禮擔任頒獎嘉賓，無綫可有斟拍劇？鵬哥笑說：「說話講完就算，我不是為搵錢，閒時在家都是看電視，重溫《歡樂今宵》。」他表示很掛念昔日一班《歡樂今宵》舊同事，「如有同事肯接載我出入，就願意出席飯局，與老友敘舊聯誼」。

薛影儀努力搵錢不心急拍拖

黃榕與薛影儀（阿儀）結伴到場，前者獻唱登台歌《我不是黃蓉》，她透露2月初到南寧拍網劇，知道當地天氣嚴寒，但不太擔心。提到阿儀最近接到手機遊戲廣告，稍後舉行記者會。阿儀表示有邀暗戀的心上人到場，可惜對方有事未能出席。日前她拍攝宣傳硬照，感謝黃榕幫忙，「以前有合約在身，即使有活動，經理人都不會通知我」。阿儀稱不心急拍拖，現專心工作搵錢。

記者：林蘊兒