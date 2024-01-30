麥明詩撇甩盛勁為低調捧場 坤哥唱日文歌感動老婆 盼重返紅館

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

坤哥穿白色西裝獻唱《百姓》為個唱揭開序幕，之後不停向觀眾道謝，他說：「上次開演唱會是2019年，到了2024年還有人入場支持，我好感動，不過今次規模不同，我覺得細場好啲，以後不用去紅館，講笑啫！」他感性重提當年在紅館講過人生就好似一個篩的言論，指不同年代都會承載許多不同的人，有些人會被篩走，但只要努力承載，人生就會好好，「請大家記住這個理論，因為人生有很多事不能夠預計，但唔講唔做，可能就無機會做，我仲好想唱歌、好想返嚟做呢個騷，所以希望大家不要在我人生中離席」。他特別感激很多朋友支持及贊助。

忘記拉褲鏈勁尷尬

坤哥騷前表明不會除衫騷肌，以歌會友，演唱時一度脫去外套，只穿背心，拿起結他化身rock友，還沾沾自喜稱有人指他似謝霆鋒。台下觀眾大叫「除衫」，他說：「有小朋友在場，不宜半裸。」之後換上杏色西裝，一上台即有人大叫，原來坤哥未拉褲鏈，他想返回後台，門卻鎖了，唯有走到陰暗位置處理，他尷尬笑道：「拉褲鏈都係表演嚟㗎！」他落台與觀眾互動後，有觀眾提醒要向太太道謝，坤歌即獻唱中島美嘉的歌曲《曾經我也想過一了百了》，他說：「首歌的意思是不要放棄，之前話不用去紅館，其實我希望一步步走向大場，但不知何時有機會再開演唱會。」他特別要求跟台下觀眾影大合照，約定重返紅館時，大家再回味這照片，他說：「風水師話我39歲會行運，現在34歲，就到。」尾聲在觀眾要求下，坤哥三度encore，最後以一曲《玩具成熟時》作結。

除衫騷肌留待下次

坤哥騷後受訪表示無時間練腹肌，除衫要留待下次，騷前已預告想音樂行先，希望達到大家預期，他笑說：「我發覺大家較重視我的肉體。」他笑指太太低調，化妝需時，拒請太太到台前合照。他表示日文歌特別為太太安排，更大爆太太眼濕濕，一度誤以為激嬲她，「原來太太是感動，她稱終於有首日文歌」。對於在台上表現感觸，他說：「希望重返紅館開騷，但人生總有高高低低，盼事業循序漸進，但輸咗畀條褲鏈！」提到獲近日傳婚訊的麥明詩捧場，坤哥稱對方跟同是十優生的同性朋友來捧場，未見盛勁為。可有問麥明詩是否結婚？他說：「有問是否真的，她叫我等吓就知，我不八卦，所以不追問落去。傳聞可能係假呢！唔理佢喇。」

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