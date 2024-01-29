39歲高鈞賢隨時結婚生仔 敖嘉年開心撇甩梁嘉琪

自爆有圈外女友

39歲高鈞賢外形保養得宜，透露平日頗注重養生，不時煲滋潤湯水和食營養補充品，計劃發展代理健康食品生意。現居深圳的他，間中到北京工作，預計農曆新年留港陪家人度歲。問家人有否催促早日成家立室？高鈞賢說：「姊姊有兩個女，所以家人沒有催婚。不過我都應該好快，畢竟39歲是適婚年齡。自己偏向低調，幾時有好消息未必公開宣布，因為另一半是圈外人。」是不是心急趕做龍年爸爸？高鈞賢說：「以前做暖男，現在希望做暖爸。無論龍年或蛇年生BB都不錯，應該會幾旺我。」

敖嘉年與梁嘉琪為節目元老，對於有更多新血與舊同事加盟非常興奮，笑言似見到自己子孫開枝散葉。梁嘉琪透露節目新一季會轉跟高大靚仔有胸肌的拍檔合作，敖嘉年聞言反擊，慶幸自己甩難才對，「雖然與梁嘉琪合作好有默契，可惜她實在太喧嘩又煩厭，換拍檔都好，起碼我可以負責帶新人。拍節目經常發現梁嘉琪身體多毛病，又有社恐，所以她一定要繼續做這個節目」。

梁嘉琪羨慕敖嘉年稍後飛馬來西亞拍電影掙外快，自嘲沒拖拍，唯有專心寄情工作，並笑言雖然因節目認識很多靚仔醫生，但全部已有家室，龍年未心急求姻緣，「我生肖屬雞，聽聞今年運程不錯，桃花幾旺，但都是工作上。我要矜持，不會主動出擊，感情事隨緣，最緊要努力掙錢買間大姑婆屋給自己」。

記者：林蘊兒