明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

39歲高鈞賢隨時結婚生仔 敖嘉年開心撇甩梁嘉琪

【明報專訊】高鈞賢近年主攻內地直播帶貨，最近加入HOY TV主持資訊節目《健康關注組》。昨日他聯同其他節目拍檔敖嘉年、梁嘉琪、黃芳雯、麥詩敏及吳雲甫等影宣傳照。高鈞賢參選《香港先生》奪冠後，加入無綫工作10多年，入行初期當過兒童節目主持，後來主力拍劇。對今次過檔接受新任務有少許緊張，同時開心透過節目訪問專業醫生，了解更多有關癌症和中風年輕化資訊。

自爆有圈外女友

39歲高鈞賢外形保養得宜，透露平日頗注重養生，不時煲滋潤湯水和食營養補充品，計劃發展代理健康食品生意。現居深圳的他，間中到北京工作，預計農曆新年留港陪家人度歲。問家人有否催促早日成家立室？高鈞賢說：「姊姊有兩個女，所以家人沒有催婚。不過我都應該好快，畢竟39歲是適婚年齡。自己偏向低調，幾時有好消息未必公開宣布，因為另一半是圈外人。」是不是心急趕做龍年爸爸？高鈞賢說：「以前做暖男，現在希望做暖爸。無論龍年或蛇年生BB都不錯，應該會幾旺我。」

敖嘉年與梁嘉琪為節目元老，對於有更多新血與舊同事加盟非常興奮，笑言似見到自己子孫開枝散葉。梁嘉琪透露節目新一季會轉跟高大靚仔有胸肌的拍檔合作，敖嘉年聞言反擊，慶幸自己甩難才對，「雖然與梁嘉琪合作好有默契，可惜她實在太喧嘩又煩厭，換拍檔都好，起碼我可以負責帶新人。拍節目經常發現梁嘉琪身體多毛病，又有社恐，所以她一定要繼續做這個節目」。

梁嘉琪羨慕敖嘉年稍後飛馬來西亞拍電影掙外快，自嘲沒拖拍，唯有專心寄情工作，並笑言雖然因節目認識很多靚仔醫生，但全部已有家室，龍年未心急求姻緣，「我生肖屬雞，聽聞今年運程不錯，桃花幾旺，但都是工作上。我要矜持，不會主動出擊，感情事隨緣，最緊要努力掙錢買間大姑婆屋給自己」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕梁嘉琪 敖嘉年 健康關注組 高鈞賢

上 / 下一篇新聞