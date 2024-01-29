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娛樂

馬德鐘唔恨做阿爺 懶管兒子感情事 林鈺洧羨慕師姐郭柏妍多劇拍

馬德鐘未恨抱孫 不清楚兒子與外籍女友感情狀况

【明報專訊】馬德鐘昨日與太太張筱蘭結伴到沙田馬場出席《仁愛堂盃》，表示慈善活動一定支持，自認運氣麻麻，對落注未有太大期望。他自言2018年憑無綫劇《跳躍生命線》奪視帝，已是人生中最有運一次。談到兒子馬在驤碩士畢業，跟外籍女友感情穩定，會否恨抱孫，馬德鐘笑稱不知囝囝感情是否穩定，亦不心急當爺爺。同場港姐郭柏妍與林鈺洧說選美獲獎已用盡運氣，郭柏妍感恩入行後獲很多演出機會；林鈺洧羨慕郭柏妍多劇拍，正努力增值自己。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬德鐘、郭柏妍、林鈺洧、梁凱晴與樂易玲等昨日出席在馬場舉行的慈善活動，馬德鐘表示以實際行動支持慈善，偕太太張筱蘭一起出席。被問會否落注買馬測試運氣，他笑稱自己運氣麻麻，沒有抽獎運，「我人生最有運就是攞視帝，要配合天時、地利、人和，不一定努力工作就會有獎」。

大馬登台寓工作於娛樂

馬德鐘表示農曆新年會到馬來西亞登台，當藝人早已適應在工作中過節日，會寓工作於娛樂，到處欣賞當地風景。提到兒子馬在驤剛碩士畢業，馬德鐘稱未知道囝囝會繼續升學或踏出社會工作，做爸爸只會默默支持，「年輕人有自己路向，讓他自己選擇，多作不同嘗試」。馬在驤與外籍女友感情穩定，有冇恨抱孫？馬德鐘笑說：「未有這個想法，他穩不穩定我都不清楚。」

林鈺洧腳傷不想做手術

2020年港姐季軍郭柏妍與2022年港姐冠軍林鈺洧笑言選美贏三甲已用盡運氣，所以偏財運麻麻，在博彩、抽獎方面變「明燈」，郭柏妍說：「不過我很感恩，入行後有很多演出機會，也得到很多人和前輩提點。」

林鈺洧羨慕師姐郭柏妍多劇拍，她現在努力學唱歌和跆拳道自我增值，希望將來可有不同幕前發展。她早前到外地滑雪不慎弄傷右腳半月板，目前要暫停學跆拳道，想辦法治理患處，「醫生說傷患不會自行修復，建議做手術，但我好驚做手術，現在嘗試靠早睡早起、飲食健康，做合適運動強化患處周邊肌肉，過兩天再跟醫生研究可否避免開刀」。對於今次受傷，她自責太大意，「去到外地冷病了，睇完醫生食了藥，有點頭暈，但難得去到雪地，不想浪費嘗試滑雪時失平衡跌倒」。

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