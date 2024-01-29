明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鍾柔美詹天文2月減產應付DSE 畢業擬新西蘭旅行探姚焯菲

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）前晚演出無綫籌款節目《慈善星輝仁濟夜》，Yumi表示最近推出抒情歌《下一個暑假》，希望展示跳唱歌以外潛能。提到她獲無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》最具潛質新人，After Class隊友姚焯菲（Chantel）失落此獎，粉絲替偶像不值。Yumi說：「我攞完獎去慶功宴，Chantel和JW（王灝兒）都有來，大家替我開心，沒有不快，大家都付出好多努力。」對於Chantel已回新西蘭升學，Yumi與Windy感不捨，希望完成中學文憑試（DSE）後可結伴到新西蘭探望對方，作為畢業旅行。

Yumi與Windy將於4月考DSE，二人打算2月開始減少工作，專心溫書。Windy說：「我模擬考試成績超乎意料的好，經過努力補習，數學有明顯進步，由不及格變及格，有信心音樂和中文拿到好成績。」

Yumi拒認學霸

Yumi考模擬試成績也不錯，但覺爭取5**不容易，又澄清從沒自稱學霸，「攞好成績要靠努力，只能夠做好自己，不要再叫我學霸」。同屬應屆考生的二人沒視彼此為對手，反而會互相交流溫習的模擬試題，大家選修科不同，未有一起溫書。Windy說：「我覺得讀書是天分，校內有一對孖生兄弟不用死背書，已拿到好成績。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕慈善星輝仁濟夜 鍾柔美（Yumi）

上 / 下一篇新聞