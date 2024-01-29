不清楚曹敏寶梁浩銓緋聞 周吉佩自爆與顏志恒最親密

二人以行動向太太派定心丸

他們的太太有否因曹敏寶與梁浩銓傳緋聞變緊張？周吉佩說太太明白他的工作，最緊要交代行蹤，財政都由對方管，想法一致，為小孩付出，心無雜念。顏志恒稱結婚多年，一直以行動給太太信心。

周吉佩與梁浩銓是同屆校友，比賽前已認識逾8年，但不清楚對方家事，「打過幾次波，好少提私事，未親密到講心事」。顏志恒印象中梁浩銓性格內斂，比較收埋自己。提到梁浩銓手臂上疑紋上曹敏寶英文名縮寫「MC」，二人稱對方經常著長袖衫，不清楚。

譚俊彥今年工作重心放香港

譚俊彥表示農曆新年前參與慈善騷，了解基層苦况感觸很大，希望以後多運用知名度，幫助更多有需要的人，也提醒自己要珍惜健康和身邊人。他透露今年工作重心移回香港，拍劇的題材會更貼地，希望多落區幫助別人，並稱總經理曾志偉回無綫後，很關心社會，為基層市民做很多善事。

譚俊彥日前到馬來西亞登台，見當地人很重視過年，很多地方掛滿紅燈籠，令他很想念親人，決定今年留港度歲，「一對仔女已經牙尖嘴利，但暫時仍很黐我，過年帶他們去拜年。我想多陪伴父母，和他們打麻將耍樂，讓大家感受多點傳統過年氣氛，留下美好回憶」。

記者：鍾一虹