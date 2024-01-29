明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「登六」不言休唱到80歲 呂珊潮學姜濤《蒙著嘴說愛你》失手

呂珊熱愛演藝工作不言休 貼緊潮流留意新一輩歌曲

【明報專訊】聲線渾厚低沉帶磁性，擅用細膩情感演繹歌曲是呂珊個人特色，首本名曲《3650夜》深受樂迷愛戴，實力毋庸置疑。入行超過半世紀的她今年「登六」（60歲），為免故步自封，特別留意樂壇新一輩的時代曲，自爆學唱姜濤《蒙著嘴說愛你》，表現格格不入，承認唱不出年輕人風格，並緊貼潮流欣賞MIRROR和韓國男團防彈少年團（BTS）演唱會。熱愛演戲和唱歌的她永不言休，「如果有人請，我願意唱到80歲」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

未夠6歲便入行當童星的呂珊，拍過不少粵語長片，擁有超過50年演藝資歷。由於父親是傳媒工作者，親人又是娛樂圈中人，她從小已很有表演慾，機緣巧合下展開演藝之路。呂珊承認童年與一般小朋友不同，當年日間上學，如常過着學生生活，夜晚拍戲見識燈紅酒綠世界，強調兩者沒有衝突，「唱歌跳舞是我的興趣，即使兼顧學業與工作也不會辛苦，最辛苦要做功課。考試時，沒有刻意減少工作專心溫習，總之不是考包尾已OK。家人從未逼我取捨，沒有給壓力，好幸運父母一直很支持我做演藝工作，只是提醒要努力做好自己」。呂珊承認對事業從來沒有野心和設下目標，在圈中多年抱隨遇而安心態，凡事盡力而為，已對自己有所交代。

酒廊出騷學識執生

1970至1980年代盛行到酒廊聽歌，圈中不少資深前輩歌手李龍基、尹光曾表示在酒廊獻唱，保守估計一晚演出數場，月入可達6位數字，當時足夠買一層樓。呂珊不否認當年做酒廊歌手收入比正常人高出多倍，掙錢之餘同時亦有很多難忘事，訓練出執生功夫，「試過在演出中途現場燈光問題，加上煙霧效果，一時不為意突然差錯腳跌落台。唯有忍痛扮瀟灑，若無其事再上台繼續唱。有一次在外國賭場表演期間突然全場停電，在微弱燈光和沒有音樂伴奏下清唱完成。甩衫甩裙已是小事，有怪客上台要求合照同合唱，我強裝鎮定，最後由工作人員帶走」。

母親批評激勵改進

呂珊自言是「咪霸」，平日喜歡與朋友一起唱K互相交流，以前她有教學生，近年因工作時間不穩定，已沒有收新生。為免故步自封，她有留意樂壇新一輩的時代曲，發覺無論歌詞抑或編曲都與她那年代截然不同，「有學唱姜濤《蒙著嘴說愛你》，首歌好正，但我唱不出年輕人風格，完全格格不入」。

熱捧男團的呂珊自爆會欣賞MIRROR和韓國BTS演唱會，與緊貼潮流的Do姐（鄭裕玲）不遑多讓，她大爆追星不及其母厲害，她每次開騷前，總會問媽媽意見，「媽媽絕對影響我好大，因為她只會不停批評，覺得讚美說話不需要由她開口講，只重點說出不足地方，想我加以改善。母親對我很嚴，屬於『雞蛋裹挑骨頭』，知道是為我好，目的是精益求精。最近為演唱會排舞拍了一條片，她看後竟然讚我跳得好，真的好少有」。

龍貫天獻出第一次

提到演唱會，呂珊相隔7年在港再開騷跟粉絲聚會，1月30、31日假伊利沙伯體育館舉行《珍音樂呂珊演唱會》。她透露在主場香港開騷，能跟熟悉的團隊合作，比起在外地演出方便，資源亦較充裕，連歌單編排亦有分別，並預告必唱選擇，包括徐小鳳《順流逆流》、《風的季節》，梅艷芳《飛躍舞台》與《赤的疑惑》，還有一些英文歌，以及小調粵曲，期待帶來驚喜，「為滿足樂迷，我特別邀請粵劇界『天花板』，大老官龍貫天（旭哥）擔任嘉賓，他應該從未做過演唱會嘉賓，是第一次。之前大家合演粵劇舞台劇，疫情期間我做網上直播節目，他也曾拔刀相助，彼此關係亦師亦友。旭哥屆時會表演未公開唱過的歌，大家拭目以待」。

唱歌是呂珊強項，跳舞亦難不倒她，為挑戰標準社交舞，要求高的她不敢鬆懈，密密苦練，「跳拉丁舞通常穿吊帶低胸短裙舞衣，這方面沒有限制自己性感暴露程度，總之覺得靚，觀眾又不嫌棄就可以。可能平日少運動，練跳一隻舞，比我練唱10首歌辛苦得多」。

寄語年輕人要捱得

3月尾迎接60歲的呂珊認為只要開心又有人邀請，會繼續演出，願意唱到80歲。未有退意的她說：「我唔識做生意，對數字唔夠精明，只對演藝最有興趣，仍然希望挑戰未演過的角色，例如我想做靚女、警務處處長那種威嚴一姐角色。」呂珊寄語年輕人，不要只羨慕別人表面風光，又怕辛苦的心態，她以過來人分享經歷，稱做演員有時連踩40至50小時工作，不能回家、沒有休息都是小事。

呂珊盼年輕一輩明白，無論從事任何行業，選擇得入行就不要怕捱苦，最緊要尊重自己的職業，盡力去做，才對得起自己，「人生難免遇到高高低低，難道少曝光就叫低，得到獎就叫高？我從未獲過獎，豈不是要一蹶不振？好彩我性格向來好正能量，好易滿足，當然也想事業更上一層樓，最緊要識調節心態」。她又大談保養之道五大戒條，包括戒澱粉質、消夜、甜食、凍飲和辣，飲食習慣多年來一直保持不變。

場地提供：酒屋一杯喜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞