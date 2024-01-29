「登六」不言休唱到80歲 呂珊潮學姜濤《蒙著嘴說愛你》失手

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

未夠6歲便入行當童星的呂珊，拍過不少粵語長片，擁有超過50年演藝資歷。由於父親是傳媒工作者，親人又是娛樂圈中人，她從小已很有表演慾，機緣巧合下展開演藝之路。呂珊承認童年與一般小朋友不同，當年日間上學，如常過着學生生活，夜晚拍戲見識燈紅酒綠世界，強調兩者沒有衝突，「唱歌跳舞是我的興趣，即使兼顧學業與工作也不會辛苦，最辛苦要做功課。考試時，沒有刻意減少工作專心溫習，總之不是考包尾已OK。家人從未逼我取捨，沒有給壓力，好幸運父母一直很支持我做演藝工作，只是提醒要努力做好自己」。呂珊承認對事業從來沒有野心和設下目標，在圈中多年抱隨遇而安心態，凡事盡力而為，已對自己有所交代。

酒廊出騷學識執生

1970至1980年代盛行到酒廊聽歌，圈中不少資深前輩歌手李龍基、尹光曾表示在酒廊獻唱，保守估計一晚演出數場，月入可達6位數字，當時足夠買一層樓。呂珊不否認當年做酒廊歌手收入比正常人高出多倍，掙錢之餘同時亦有很多難忘事，訓練出執生功夫，「試過在演出中途現場燈光問題，加上煙霧效果，一時不為意突然差錯腳跌落台。唯有忍痛扮瀟灑，若無其事再上台繼續唱。有一次在外國賭場表演期間突然全場停電，在微弱燈光和沒有音樂伴奏下清唱完成。甩衫甩裙已是小事，有怪客上台要求合照同合唱，我強裝鎮定，最後由工作人員帶走」。

母親批評激勵改進

呂珊自言是「咪霸」，平日喜歡與朋友一起唱K互相交流，以前她有教學生，近年因工作時間不穩定，已沒有收新生。為免故步自封，她有留意樂壇新一輩的時代曲，發覺無論歌詞抑或編曲都與她那年代截然不同，「有學唱姜濤《蒙著嘴說愛你》，首歌好正，但我唱不出年輕人風格，完全格格不入」。

熱捧男團的呂珊自爆會欣賞MIRROR和韓國BTS演唱會，與緊貼潮流的Do姐（鄭裕玲）不遑多讓，她大爆追星不及其母厲害，她每次開騷前，總會問媽媽意見，「媽媽絕對影響我好大，因為她只會不停批評，覺得讚美說話不需要由她開口講，只重點說出不足地方，想我加以改善。母親對我很嚴，屬於『雞蛋裹挑骨頭』，知道是為我好，目的是精益求精。最近為演唱會排舞拍了一條片，她看後竟然讚我跳得好，真的好少有」。

龍貫天獻出第一次

提到演唱會，呂珊相隔7年在港再開騷跟粉絲聚會，1月30、31日假伊利沙伯體育館舉行《珍音樂呂珊演唱會》。她透露在主場香港開騷，能跟熟悉的團隊合作，比起在外地演出方便，資源亦較充裕，連歌單編排亦有分別，並預告必唱選擇，包括徐小鳳《順流逆流》、《風的季節》，梅艷芳《飛躍舞台》與《赤的疑惑》，還有一些英文歌，以及小調粵曲，期待帶來驚喜，「為滿足樂迷，我特別邀請粵劇界『天花板』，大老官龍貫天（旭哥）擔任嘉賓，他應該從未做過演唱會嘉賓，是第一次。之前大家合演粵劇舞台劇，疫情期間我做網上直播節目，他也曾拔刀相助，彼此關係亦師亦友。旭哥屆時會表演未公開唱過的歌，大家拭目以待」。

唱歌是呂珊強項，跳舞亦難不倒她，為挑戰標準社交舞，要求高的她不敢鬆懈，密密苦練，「跳拉丁舞通常穿吊帶低胸短裙舞衣，這方面沒有限制自己性感暴露程度，總之覺得靚，觀眾又不嫌棄就可以。可能平日少運動，練跳一隻舞，比我練唱10首歌辛苦得多」。

寄語年輕人要捱得

3月尾迎接60歲的呂珊認為只要開心又有人邀請，會繼續演出，願意唱到80歲。未有退意的她說：「我唔識做生意，對數字唔夠精明，只對演藝最有興趣，仍然希望挑戰未演過的角色，例如我想做靚女、警務處處長那種威嚴一姐角色。」呂珊寄語年輕人，不要只羨慕別人表面風光，又怕辛苦的心態，她以過來人分享經歷，稱做演員有時連踩40至50小時工作，不能回家、沒有休息都是小事。

呂珊盼年輕一輩明白，無論從事任何行業，選擇得入行就不要怕捱苦，最緊要尊重自己的職業，盡力去做，才對得起自己，「人生難免遇到高高低低，難道少曝光就叫低，得到獎就叫高？我從未獲過獎，豈不是要一蹶不振？好彩我性格向來好正能量，好易滿足，當然也想事業更上一層樓，最緊要識調節心態」。她又大談保養之道五大戒條，包括戒澱粉質、消夜、甜食、凍飲和辣，飲食習慣多年來一直保持不變。

場地提供：酒屋一杯喜

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