明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《紙房子：柏林》 戀愛至上的珠寶大盜

【明報專訊】曾被譽為西班牙神劇的《紙房子》（Money Heist），2017年推出首季後大受歡迎，2021年結局仍人氣不減，製作公司未幾宣布開拍前傳《紙房子：柏林》（Berlin），去年12月29日在影視串流平台Netflix上架；故事發生在主角「柏林」（Pedro Alonso飾）策劃西班牙皇家造幣廠劫案前，還未得悉自己患上絕症，令他可以精心策劃4400萬美元珠寶械劫案，並談一場刻骨銘心的戀愛，盡情享受人生最巔峰時刻。

角色深入民心 重現幕前

柏林在《紙房子》第2季已死，但因角色深入民心，編劇於是安排他在第3至5季透過其他人的回憶片段重現幕前。《柏林》集中講述他的精彩人生，來自盜賊世家的柏林，一生組織過3個打劫團隊，這次參與巴黎珠寶劫案的班底，並不包括《紙房子》主角兼同父異母兄弟「教授」（Alvaro Morte飾），而是首次登場的助手兼開鎖達人羅伊、天才電子工程師凱拉、大學教授達米安、身材健碩的布魯斯，以及背景神秘的實習生卡梅倫。

為了潛入薛維耶諾拍賣行盜取天價珠寶，柏林團隊先從奸商手上強搶古董「聖杯」作餌，誘使教堂負責人誤信他們是考古學家，批准他們到教堂地底挖掘隧道，通往拍賣行保險庫之餘，同時留意拍賣行主任波利亞克的一舉一動，藉以獲取重要情報。然而在監視過程中，柏林迷上對方妻子卡蜜兒（Samantha Siqueiros飾），令三度離婚的他重新找到相信愛情的理由，癡戀程度甚至在他得悉神父搶走聖杯令計劃隨時觸礁，以及跟卡蜜兒到歌劇院約會之間，毫不猶豫選擇後者，反映柏林就是個無可救藥、戀愛大過天的浪漫主義者。

《柏林》結局交代團隊幾經艱辛，終於成功奪寶；同一時間，卡蜜兒識穿柏林真正身分，認定對方只是利用她的身分來達成目的，而非真心相愛，於是聽從閨密建議，直接跟柏林「攤牌」，聲稱擁有對方打劫證據，要脅他交出40%贓款，否則報警一拍兩散。事實上柏林早已把她的所謂證據消除，但因心愛女方，毫不猶豫奉上巨額鈔票，令她心滿意足離去。由此可見在柏林心目中，金錢雖然重要，愛情才是偉大。

表面打劫 暗地討論家庭愛情

《紙房子》表面上講述一班亡命之徒打劫過程，然而在槍林彈雨間，暗地討論家庭牽絆，以及歌頌愛情萬歲。《柏林》規模明顯較小，集中探討愛情的多樣，例如柏林雖三度離婚，仍盲目相信愛情，亦不受世俗約束，跟已婚卡蜜兒大搞不倫三角戀；羅伊與卡梅倫共度患難終擦出愛火，女方昔日情傷，因而獲得治癒；還有個性與喜好完全相反的布魯斯和凱拉，最終打破年齡界限，談一場快樂的「姊弟戀」。

柏林在召開第一次劫案會議時，已下達「不可愛上拍檔」規定，結果幾乎全員違規。曾受情傷的卡梅倫說過：「愛情是階段疾病。」顯然這個說法絕不適用於柏林，因他罹患的是「不治之症」，雖然熱中於盜竊，但在愛情面前，錢財亦不過身外物，正如卡蜜兒要脅分贓，柏林雙手奉上，因他深信「愛是生命中唯一美好的事物」，絕非金錢可以衡量。

《紙房子》角色客串

為了令忠實粉絲更有親切感，曾在《紙房子》鬥個你死我活的兩名西班牙女警：席耶拉和尚未改正歸邪的「里斯本」，均有客串《柏林》，二人獲巴黎警方借調到此緝捕柏林歸案；遺憾的是教授未有登場，否則將更熱鬧。從另一角度看，或許製作人不欲教授搶去柏林風頭，所以兄弟才無緣合作。隨着《柏林》上架後4星期蟬聯Netflix非英語節目收視冠軍，劇集有望添食，屆時教授出場還未遲。

相關字詞﹕Samantha Siqueiros Alvaro Morte Pedro Alonso 紙房子：柏林 開箱

上 / 下一篇新聞