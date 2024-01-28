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娛樂

【娛樂場】音樂劇《会社人間》三度公演 訴盡打工仔心聲

【明報專訊】原創音樂劇《会社人間》將於2月第三度公演，由王耀祖、張紋嘉（Crystal）、馬沛詩、邢灝及劉亭君等主演。《会社人間》是打工仔睇到想大聲吶喊的音樂劇，鄭君熾（Jordan）編劇、作曲兼作詞，他曾執筆逾10套音樂劇作品，但《会社人間》是他第一齣編作的足本音樂劇，「多年來我一直偏愛這齣作品，這次第三度公演，團隊將會把劇作重新打磨，精益求精」。

編劇鄭君熾親身經歷搬上舞台

此劇是鄭君熾當年在職場的血淚身涯，他在澳門長大，畢業後加入一家大型企業，成為職場「新鮮人」，親身感受職場荒謬和黑暗，其後把這段第一身的經歷，以音樂劇形式搬上澳門舞台，並帶來很大迴響。香港音樂劇藝術學院藝術總監Mohamed Drissi，是香港音樂劇的伯樂，近年與鄭君熾合作無間，多年前看罷此劇後認為，「一齣成功的音樂劇，故事、人物及音樂均相當重要，此劇的人物背景關係等設計，均非常有趣而細密，歌曲多元，故事節情有笑有淚，是一齣相當成熟的原創音樂劇。看到職場跟工作至上的香港人密不可分，此劇必定能引起香港觀眾無限共鳴」。2019年將此作品搬上香港舞台。

職場初哥雄心壯志變替死鬼

《会社人間》故事講述在大公司內沒有硝煙，不用淌血，卻人人身受重傷，職場初哥Jason懷着雄心壯志想闖出一條康莊大道，但人生路不熟，懵盛盛做了人事鬥爭下的替死鬼；公司處處危機四伏，他只剩下最後一道選擇，要忠於自我，還是要力爭上游？難道安分守己就注定會被犧牲？職場裏人生百態，各人有不同的選擇與價值觀，無論是追求安穩的、天性為「奴」的，還是積極向上靠「食腦」上位，《会社人間》似一面鏡，讓觀眾找到共鳴與宣泄的空間。

王耀祖嶄新演繹劇中主角

香港舞台劇獎最佳男主角王耀祖飾演職場初哥Jason，今次再度擔演，他說：「跟上次的演出已相隔5年，在這5年間，香港的職場文化已因疫情大大改變，雖然我再次飾演同一個角色，但將會有嶄新的演繹，這才是一個屬於2024年的故事。」Crystal是新拍檔，王耀祖跟她早已認識，但首次舞台合作，「我期待當中兩場重頭戲，想看看我跟她會擦出怎樣的火花。尤其是第一天跟她排戲，見到她已花了不少心思做足準備，我深信這樣的Crystal是大家未見過的，我感到非常刺激，十分期待！」

Crystal首度參演視大挑戰

Crystal稱能參與鄭君熾所寫的作品感榮幸，「我在音樂劇方面經驗不多，歌手跟表演音樂劇是不同的領域，開心獲大家信任，視為大挑戰」。故事在辦公室發生，她從未到過職場上班，只從電影或朋友分享得知辦公室的文化及政治。接觸到劇本後，才發現原來辦公室都可以用「殘忍」來形容。

《会社人間》 葵青劇院演藝廳

2月23、24日（晚上8時）

25日（下午3時）

相關字詞﹕王耀祖 会社人間 張紋嘉（Crystal） 鄭君熾

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