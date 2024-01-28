黎諾懿慰問陳敏之 盼盡快離開傷痛 龍婷不知戰友曹敏寶梁浩銓傳緋聞

龍婷表示喜歡有家庭氛圍的活動，亦注重農曆新年，會多陪伴父母，「農曆新年是新一年開始，團聚好緊要，過年過得好才有好發展，特別是龍年，我是龍婷嘛！更重視這一年發展」。她表示平時喜歡煮飯，廚藝了得，只要食過的中餐都會煮。可希望找到另一半為對方下藝？她笑說：「其實見爸爸媽媽食得開心已很滿足。有無好介紹？」有提議在《中年好聲音》成員中選擇，她搖頭稱工作很忙，沒想過拍拖，「這方面可遇不可求。（已有追求者？）粉絲就有」。

提到《中年好聲音》成員曹敏寶與梁浩銓傳緋聞，兩人各有家庭，前者有一子一女，後者承認跟懷孕太太關係出現問題，暫時分開居住，但跟曹敏寶無關。對於戰友的緋聞，龍婷表示不知情，「好少留意新聞，我們經常見面，個個都好熟、好friend」。可留意兩人特別親暱？她說：「呢樣嘢我唔知，我們見面都是比賽或工作，我對這些事沒什麼興趣，問我邊度食和玩就有興趣。」

記者：林祖傑