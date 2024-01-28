紅館萬人合唱賀農曆生日 阿嬌感謝歌迷哭成淚人

阿Sa︰由出道快樂變唔識笑

蔡卓妍（阿Sa）與阿嬌唱《相愛22年》前會互訴心聲，阿Sa稱很多人說Twins好好彩，但她們的路並不平坦，一開始是好純綷的快樂，但過了幾年已唔識笑。阿嬌說︰「我記得一開始，經理人Mani（霍汶希）不停叫我笑呀笑呀，我真係好辛苦。到慢慢開始有好多人支持，覺得被人重視，我先識笑多咗，同你一齊又開心，打開咗自己。」阿Sa續道︰「神奇嘅地方係我哋由細個乜都唔識，之後感受到好多人情冷暖，開始自己識思考，慢慢有幾年真係好似笑少咗，好慶幸我哋真係好努力走過咗呢啲階段。」

兩人隨後相擁，因太激動而撞向對方的面，結果齊齊大笑起來，阿Sa開心說︰「終於去到今日啦，終於可以鍾意笑就笑、喊就喊，享受人生！」阿嬌說︰「係呀，有選擇權！終於到呢個時刻，太感恩。」她們多謝歌迷22年來的支持，阿Sa此時強忍淚水說︰「多謝你哋所有人，喺我哋最唔好嘅時候送上鼓勵，好重要。」阿嬌感謝歌迷時忍不住淚流滿面。

娛樂組

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