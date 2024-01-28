未婚妻王青霞6年前「婚宴照」曝光 李龍基還原時序力證無戴綠帽

據該網台節目稱，2018年李龍基與Chris開始交往，但宴會照片是2018年10月所拍，似是Chris跟另一男士的婚宴照片，還有對方穿著美國軍服的照片。Chris被指跟李龍基拍拖，同時又在美國結婚，一腳踏兩船，更有網民指李龍基被派「綠帽」。

「美軍男友求訂婚 Chris沒答應」

李龍基回應Chris曾結婚及被派「綠帽」，指照片中男士是Chris前男友，對方是美國軍人。他解釋跟Chris於2018年9月在鳳凰城重遇，10月中，Chris的家人為她舉行生日會，她當時的男友在生日會提出訂婚，Chris沒答應，並於2019年正式分手。

斥有人為課金刻意抹黑 不求真相

李龍基續稱跟Chris於2019年的8月才走在一起，同年4月後，Chris已沒返美國，經常陪在他身邊，疫情下進出境也不容易，之後她沒再跟前度見面。

李龍基表示該頻道刊出的其中一張2020年有Chris及該男士同場的照片，其實是2018年的舊照，只是facebook在2020年以「當年今日」重發。對於被YouTuber「追擊」，他說有些人為了一些微薄的課金刻意抹黑，不分青紅皂白，不求真相。

受傳聞困擾 要還Chris清白

對於未婚妻Chris的背景引起外界關注，並質疑她是否以優才計劃來港定居。李龍基回覆《明報》稱，對連環的負面傳聞感困擾，表示不想多講，「其實律師同我講不要再發什麼信息，盡量不發聲，但抹黑地說我戴綠帽，我覺得有必要弄清楚，亦要還Chris一個清白」。

娛樂組