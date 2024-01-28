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娛樂

肥媽唔識垃圾袋分類 求政府指示 陳樂榣誕女4個月 火速追「龍仔」

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）、譚杏藍及陳樂榣等昨日出席中醫美顏店開幕剪綵儀式。肥媽稱工作密集，要拍網上短片、開直播及錄影《中年好聲音2》，容易聲沙，故自備「果皮水」隨身，有化痰潤喉功效，有助開聲，「2月初到美國拉斯維加斯登台，順道跟家人度歲慶祝，逗留至2月底才返港，所以最近忙錄影兩集《中年2》」。她近日在網上拍片，指政府推行的垃圾徵費計劃未夠清晰，身為小市民充滿疑問。她認為市民自費購入指定不同尺碼的垃圾袋不是問題，但應教大家如何將垃圾分類，她勞氣說：「我養有6隻狗，每日都有一大堆狗糞，又有大量廚餘，想知應該將狗糞和廚餘分開垃圾袋裝，還是為減廢一袋過，那又為什麼要分不同袋去裝，變成多餘！我只是蟻民，真是要等政府好好解答，給明確指示。」

陳樂榣去年為老公葉泓聲（Gordon）誕下女兒葉沚雨（Gia），稱找玄學師為女兒取名，因名字有「水」可帶旺爸爸，加上出世當日撞正500年一遇的極端黑雨，非常有意思。Gia現已4個月大，陳樂榣已急不及待努力造人，渴望趕及懷孕生個「龍仔」，她說：「有朋友教我計排卵日子造人，較易成功，又叫Gordon多食貝殼類食物，我就要多食牛肉。雖然我戒吃牛肉多年，但為了生仔，都會食少少。」去年註冊未搞婚宴，她與Gordon仍物色場地補擺喜酒，暫未定確實日子，如成功佗龍B，便押後度蜜月。

譚杏藍否認一腳踏兩船

譚杏藍去年2月宣布與ToNick主音趙善恆分手，9月公布有新歡Ronald，有質疑她一腳踏兩船無縫接軌。譚杏藍否認，稱與Ronald認識數年，跟趙善恆分手一段時間才開始新戀情，沒重疊兩段情。至於Ronald被爆曾向前女友求婚，最終結婚不成。譚杏藍表示知情，「我有看過求婚片段，但結婚不成的原因不方便講，我不會介意亦沒所謂，過去的事沒影響我們感情，一笑置之，大家都有共識，想一直發展落去，甚至走得更長遠」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕譚杏藍 陳樂榣 肥媽（Maria Cordero）

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