陳豪再奪視帝不加價 「與客戶互補不足」

【明報專訊】出爐視帝陳豪昨日到沙田出席手機活動，即場煮咖啡招待顧客，受訪時稱酬勞是開心價。問到攞獎後有否加價？他稱有獎已經開心，工作也有增加，但沒有加價，認為市道低迷應與客戶互補不足，合力解決問題，「疫情的時候已經跟客戶互相幫助，就算酬勞減一點都無所謂，最緊要大家開心，我會珍惜每個機會」。
爆陳茵媺心郁郁想再拍劇
陳豪正安排跟粉絲聚會，分享得獎喜悅，農曆新年則與家人留港度歲，因一家人早前趁聖誕新年假期歐遊十多天，加上2月開新劇，待拍完劇再安排跟太太陳茵媺（Aimee）出埠過二人世界。得獎後立即接新劇，被指為演藝事業乘勝追擊，他笑說：「我有無攞獎都咁勤力。」 他大爆Aimee復出拍劇後上癮，心郁郁想再接新劇，但他暫時不想夫妻檔演出，「一齊拍得多，怕害了她，就讓她跟其他男主角合作啦，我會去探班監場」。
談到早前歐遊，陳豪透露到過葡萄牙、西班牙，因他與Aimee以前去過這些地方，印象好好，又指對3子女的表現感滿意，「3個孩子長大後第一次去長途旅行，搭長途機又要轉機，孭住很重的背囊，全無怨言」。可有幫老婆拍寫真？他笑說：「那邊沒海灘，不過我用老公角度幫她拍了好多影片，現在還未剪輯完。」
記者：鍾一虹
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