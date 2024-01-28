陳豪再奪視帝不加價 「與客戶互補不足」

爆陳茵媺心郁郁想再拍劇

陳豪正安排跟粉絲聚會，分享得獎喜悅，農曆新年則與家人留港度歲，因一家人早前趁聖誕新年假期歐遊十多天，加上2月開新劇，待拍完劇再安排跟太太陳茵媺（Aimee）出埠過二人世界。得獎後立即接新劇，被指為演藝事業乘勝追擊，他笑說：「我有無攞獎都咁勤力。」 他大爆Aimee復出拍劇後上癮，心郁郁想再接新劇，但他暫時不想夫妻檔演出，「一齊拍得多，怕害了她，就讓她跟其他男主角合作啦，我會去探班監場」。

談到早前歐遊，陳豪透露到過葡萄牙、西班牙，因他與Aimee以前去過這些地方，印象好好，又指對3子女的表現感滿意，「3個孩子長大後第一次去長途旅行，搭長途機又要轉機，孭住很重的背囊，全無怨言」。可有幫老婆拍寫真？他笑說：「那邊沒海灘，不過我用老公角度幫她拍了好多影片，現在還未剪輯完。」

記者：鍾一虹