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娛樂

JW逆市創業 飲品店開張 陳瀅周嘉洛遲到 幫襯3000杯賠罪

JW新店開張 陳瀅周嘉洛雙雙遲到 合買3000杯飲品賠罪

【明報專訊】王灝兒（JW）逆市創業，跟朋友合資在尖沙嘴開飲品店，昨日開張，好友羅天宇、馬天佑等前來道賀，江若琳與老公蕭唯展（Oscar）更帶同未滿一歲兒子Owen現身。拍劇集《痞子殿下》成為好友的陳瀅、周嘉洛及朱敏瀚（朱仔）一早通知JW到賀，但朱仔因發燒缺席，其餘兩人則遲大到，陳瀅去錯上環分店，周嘉洛則瞓過龍，令JW嬲爆；陳瀅到場後即補鑊，表示自掏腰買1000千杯飲品謝罪，周嘉洛照跟，笑言要貢獻下月薪金，買夠2000杯補償。

記者：柯美

攝影：劉永銳

陳瀅到場後驚魂未定，即時向JW道歉，「我去錯地方，不知在尖沙嘴開新舖，因收到請帖時沒看清楚，知她在上環有一間舖，平時也有幫襯。我住九龍，她又不講好近我屋企」。JW聞言即大聲說：「我一定有講尖沙嘴。」

唱雙簧「耍冧」求原諒

比陳瀅更遲的周嘉洛姍姍來遲，見他睡眼惺忪、滿面鬚根，頭戴cap帽，問是否去錯上環店？他說：「遲到有很多原因和不對，我要道歉。」他自爆瞓過龍，由於趕着到來，來不及剃鬚。提到陳瀅豪言買1000杯飲品賠罪，問周嘉洛如何補鑊？他笑說：「我遲她少少，就買2000杯啦，下個月出糧要全部貢獻。」其後兩人猛「耍冧」求原諒，唱雙簧大讚JW是做生意的材料，理財叻、時間管理又好，以及大方不會嬲朋友。

陳瀅愛犬病逝受打擊

陳瀅早前返加拿大休息兩星期，回港後，家裏其中一隻愛犬患癌病逝，令她頓時領悟人生，「今次是我第一次面對寵物生離死別，打擊很大，從中學到很多東西，看事物的角度變得不一樣，不再那麼執著，未來學習如何掌控時間分配，以及多關心身邊人及寵物。（會否緊張結婚多一些？）緊張身邊愛惜我的人，以前會很介意別人怎樣看我，現在不會太在意別人的說話」。

JW：男友背後支持

JW表示去年7月在上環開了第一間飲品店，因生意不俗兼開始回本，所以選尖沙嘴開分店，會繼續擴張，目標是衝出香港，已落實在英國開一間，之後會進駐馬來西亞、泰國及菲律賓，她說：「今次是我第一次投資餐飲業，心情好緊張，暫時投資了6位數字，再開分店就要加碼。（男友有否給予意見？）很多朋友及男友都有畀意見，他在背後支持我，可惜男友今日有事在身，未能前來。（會否經常在店內坐鎮做生招牌？）我有時間便在店舖打點，已呼籲朋友多多支持，拍劇需要『萬歲』，記得幫襯我。」

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相關字詞﹕周嘉洛 陳瀅 王灝兒（JW）

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