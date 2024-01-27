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娛樂

【開箱】《迴聲》欠缺迴響 超級英雄表現平庸

【明報專訊】隨着Marvel電影公司成立15周年，所屬電影宇宙（MCU）發展至第五階段，世界觀變得愈來愈龐大，彷彿每部電影跟劇集都有千絲萬縷關係，令到中後期加入的觀眾無從入手，難以投入其中。為了照顧這批影迷需要，今年另設廠牌Marvel Spotlight，專門製作MCU以外的獨立作品，觀眾毋須事先追看大量舊片，也能享受新劇帶來的樂趣，《迴聲》（Echo）正是該廠牌的試金石。

罕見血腥暴力場面

2021年在Marvel劇集《鷹眼》率先亮相、美國原住民女星阿拉卡葛絲（Alaqua Cox）飾演超級英雄「迴聲」瑪雅洛佩茲，早前宣布開拍同名衍生劇，現於1月10日在影視串流平台Disney+上架，並一口氣推出全季5集，算是Marvel Spotlight新嘗試。《迴聲》部分集數獲評級為「15+」劇集，跟《午夜狼人》同級，官方解釋為「內容可能包括強烈暴力描述、不當用語和犯罪活動」，從首集的瑪雅童年回憶片段可見，雲遜迪安菲奧（Vincent D'Onofrio）扮演黑幫大佬金霸王因不滿小販嘲弄瑪雅，於是瘋狂出拳把小販打到血流披面，甚至濺向他的白色西裝，對於一向標榜「老幼咸宜」的迪士尼和旗下Marvel來說，《迴聲》無疑跨出一大步，觀眾接受與否則屬後話。

如先所言，《迴聲》既是《鷹眼》衍生劇，兩片同樣以紐約為背景，故事亦延續後者結局，講述外號「迴聲」的黑幫成員瑪雅洛佩茲（阿拉卡葛絲飾）誤以為謝洛美溫納（Jeremy Renner）扮演復仇者聯盟成員「鷹眼」是其殺父仇人，展開連番狙擊，最終發現真兇竟是養父金霸王，決定以暴易暴，先殺黑道梟雄，再吞併其王國。

《迴聲》首次披露瑪雅身世秘密，她的祖先是查克托族人，原本在洞窟生活，其後踏足大地，並透過瑪雅回憶片段，揭開祖先擁有各種異於常人的力量，包括治癒、神力和奇謀等，最後她亦因異能覺醒而輕易擊敗金霸王。瑪雅「槍殺」金霸王後5個月，她決定接收其地盤，卻遭族人反對，擔心禍及他們，令到她在外闖一番事業抑或回歸家庭本位之間難以取捨。

瑪雅的尋根旅程，讓她面對過去，創造未來。劇集提到她首次執行任務，為金霸王清剿敵對毒販，結果在她殺得性起之際，遇上搗破毒窟的超級英雄夜魔俠（查理葛斯飾），二人雖然目標相同，目的卻差天共地，在正邪不兩立下，當然難逃一戰，這場動作戲巧妙利用「一鏡到底」拍攝手法，配合硬橋硬馬的拳腳技擊，大大提升官能刺激，相比壓軸大戰瑪雅忽然使出超能力大殺四方，雖屬劇情需要，感覺卻是格格不入。

據報《迴聲》原本拍了6集，其後刪剪變成5集並一次過上架，而且篇幅愈來愈短，例如首集長約51分鐘，到最後一集結局只剩37分鐘，感覺就像草草收場。雖然劇情已濃縮，節奏仍覺緩慢，主要原因是大部分角色都要透過手語跟瑪雅溝通，結果每句「對白」無可避免變得冗長而沉悶。

阿拉卡葛絲欠演技

《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）成為史上首名美國原住民演員角逐金像影后，演技毋庸置疑。同屬原住民的阿拉卡葛絲憑《鷹眼》出道，第二次拍劇已擔綱《迴聲》，演出經驗不多，表現亦非突出，尤其是當瑪雅面對金霸王展開連番親情「攻勢」，她總是黑面應對，觀眾無法透過她的表情，確切感受她的喜怒哀樂。

有網民認為《迴聲》選角、劇本甚至拍攝手法都不算出色，阿拉卡葛絲在《鷹眼》表現亦難言討好，何以Marvel堅持為她開拍獨立劇？從今季結局可見，金霸王死而復生，決定參選紐約市長，劇情跟足漫畫原著，更重要的是無縫交接目前正在趕拍另一新劇、查理葛斯（Charlie Cox）主演《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again），莫非把夜魔俠帶到Marvel Spotlight才是《迴聲》真正存在價值？

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