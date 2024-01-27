《花月殺手》入圍美國剪接師學會獎 馬田史高西斯莉莉格斯桐再拍新片

《奧本海默》以13項奧斯卡提名領先，《花月殺手》不遑多讓，包辦最佳電影、導演、女主角及男配角等10項。昨日輪到美國剪接師學會獎公布提名，除了上述兩片，還有《墮下的對證》、《大師級愛情》及《從前的我們》角逐最佳戲劇剪接獎，至於《Barbie芭比》、《可憐的東西》、《AIR》、《滯留生》（The Holdovers）及《美國小說》（暫譯，American Fiction）則會爭奪最佳喜劇剪接獎。

奧斯卡得獎指標

值得一提的是，上述10部候選作品，正好跟奧斯卡日前公布最佳剪接的5部入圍電影重疊。事實上，過去10屆剪接師學會得獎者，其中4部同時贏得奧斯卡，包括去年得主《奇異女俠玩救宇宙》，難怪被視為奪「金」指標。頒獎禮將於3月3日在洛杉磯舉行。

提起《花》片，美媒The Hollywood Reporter昨日報道馬田史高西斯將與莉莉格斯桐再結片緣，前者跟小川洋子擔任聯合監製，新片《The Memory Police》改由美劇《使女的故事》麗德莫蘭奴（Reed Morano）操刀，《我想結束這一切》導演查理考夫曼（Charlie Kaufman）負責改編劇本，雖然其他演員未定，但如此陣容已令人期待。

《The Memory Police》改編自小川洋子1994年推出科幻小說《祕密結晶》，故事講述在女主角生活的小島上，隨着日常物品如緞帶、郵票、香水等不斷消失，島民對它們的記憶亦隨之幻滅，女主角的母親為了保存記憶而遭秘密警察帶走調查，最後死於不明。為人保護僅存記憶，女主角和老爹決定兵行險着，冒死守住祕密結晶。