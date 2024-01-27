【娛樂場】《神隱》畫面唯美 非一般仙俠劇

趙露思王安宇演仙俠CP

《神隱》講述勵志上進的水凝獸阿音（趙露思飾）和神力被封的真神之子古晉（王安宇飾），因一場意外相識，共同走上尋仙之路。阿音的本體原是天界梧桐島鳳君鳳隱，是天、鳳二族帝位的繼承者，歷經無數次輪迴後，阿音終回鳳隱本體，完成鳳凰涅槃的歷練。古晉被封印神力後成為大澤山掛名弟子，在與阿音游走三界尋找仙元的過程中，經歷成長考驗，也更加明白自己身上的責任。他們在狐族王侄鴻奕（李鈞銳飾）、鷹族公主宴爽（加奈那飾）等小伙伴的陪伴下攜手成長，並最終收穫愛情、友情及親情的故事。

趙露思、王安宇劇中搭檔飾演「養成系」仙俠CP，一個是靈力低微的水凝獸，一個是靈力被封印的真神之子，兩人被迫搭檔闖關。這種「雙弱」設定打破觀眾過往對古裝仙俠劇的既定印象，讓男女主角的能力都有所受限，沒有主角高高在上的一面，而是讓他們擁有了人的情感和生活氣息，也有人的缺點與狼狽。將「神」還原為「人」，為後期兩人的共同成長提供更大的空間，增加與觀眾的情感共鳴，也可以更深刻地探討人性的複雜。

詮釋「成長」真正含義

劇情亦花很多筆墨在多名主角阿音、古晉、鴻奕、宴爽的友情刻劃上，他們在冒險途中有犯錯、有誤解，但更多是團結互助共同面對困難。尋找仙元的過程中，少年之間真摯的友情、直面挑戰的赤誠之心，以及他們心懷大義，勇於犧牲的精神，詮釋了「成長」的真正含義，這樣的呈現使角色更加立體，為故事增添深度。《神隱》用人性化的表達方式，被指打造一個全新的仙俠故事。

實景美術與特效相結合

另一評論焦點，是《神隱》場景採用實景美術與特效相結合的方式，將古典美學與仙俠世界觀結合，在視覺設計中參考許多遠古神話的元素和概念，細節的設計、懸崖峭壁及青山綠水的佈景，以及仙界的宏偉等。

至於每個人物的造型設計融合中國傳統的非遺刺繡技藝，不同角色對應的刺繡技法各異，這些工藝賦予劇中服飾的藝術性和精緻感。

《神隱》已在myTV SUPER上架