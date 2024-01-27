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娛樂

陳敏之母親血癌病逝

【明報專訊】陳敏之前日凌晨在社交網透露母親病重，生命正在倒數，她的45歲生日願望是母親能夠康復。昨午陳敏之再更新社交網，上載媽媽的手放在其兒子雷子樂的肖像咕𠱸上，她的手則疊着媽媽手背的照片，還有母女多張舊合照，傷心公布母親前晚離世，她說︰「致我最愛的媽媽，親愛的媽媽……你是我生命中最重要的人，你一生不辭勞苦照顧我和弟弟，還有你最惜的孫仔子樂。你對家庭無私的愛和奉獻，照亮了我們的生命。你是一位偉大的母親，感謝你把我帶到這個世界，感謝你成為我的母親。這是你給我最寶貴的禮物，我會永遠記住你的教導，傳承你的美德，成為更好的人。媽咪，我愛你。」

陳敏之透露母親去年不幸患上急性血癌，一同並肩作戰，走過死亡幽谷，陪伴在醫院打仗，她說︰「你有無比的意志力和正能量，你是一位戰士Super Woman，結果你打贏這場仗。在這一年，你康復得好好，我要爭取時間去愛你，帶你去吃最好的。很感恩我們一家人可以一齊去泰國旅行，我知道這也是你的心願，我都會盡力幫你完成。」母親離世對她是無比的傷痛，她說：「沒有你的日子，我不知道能怎樣過。」她知道母親最擔心她的身體，應承會好好照顧自己和家庭，讓母親不用擔心和掛心，將來一定會重聚。

娛樂組

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