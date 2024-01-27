預告開騷曬唱功無花巧 吳業坤戒陋習 不做戇居人夫

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

坤哥相隔4年再在港開騷，明晚於東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行《坤哥ただいま2024音樂會》。娶了日籍太太濱口愛子的他，學了不少日本文化，很期待親身以日文「 ただいま 」向大家表達「我回來了」。坤哥表示今次舉辦演唱會較為倉卒，主要是心急跟歌迷聚會，他說：「疫情時，世界停頓了一段時間，自己去了日本working holiday，之後到內地拍攝劇集《香港人在北京》，還有《新聞女王》；又在內地開巡迴演唱會，全部都是見步行步，所以有一大段時間沒在港做歌，2023年我轉投了新唱片公司TVB Music Group（TMG）和邵氏經理人，叫做事業穩定了，立即爭取做回自己喜歡的音樂及開騷。」

唱其他歌手作品 畀歌迷新鮮感

在外闖蕩了幾年的坤哥，對自己的歌藝愈來愈有信心，平時也有留意粉絲聽歌口味，今次演出絕不馬虎，「我想返璞歸真，以歌聲和玩樂器為最大賣點，不會像之前開紅館騷跳舞、請嘉賓及騷肌玩花巧，歌單上都會試多些新事物，演繹其他歌手的流行曲，想畀新鮮感大家。這個場地比較細，不過唱live感覺較強，大家可以近距離見到我唱歌，有多點交流」。自從多了「日本女婿」身分，有人好奇演唱會會否加插家庭篇？他說：「我選了很多歌，需考慮流程再取捨，相信大家到來聽我唱歌，不是聽我搞笑，當然，我都希望跟大家傾偈。」

變成熟穩重 不再信口開河

坤哥近年不論事業或生活上，身分都轉變了，不少朋友都認同他變得成熟穩重，不再像以前亂講說話。他說：「現在我代表很多屋企人，又代表太太，怕太太誤會我不可靠；加上我算是唱片公司裏年資較長的歌手，言行舉止若似以前般戇居居，怕影響不同的人，所以我說話前要先想清楚，開玩笑是可以的，但不會信口開河。」

太太在背後默默支持

談到與太太愛子的相處，坤哥大讚太太非常稱職，除了打理家頭細務井井有條，也在他背後默默支持，「太太喜歡煮飯，這些事以前是媽媽做的，現在交給她接手，之前我拍《分手前中後》MV要騷肌，她特別為我煮清淡食物，例如紫薯、西蘭花及雞胸等，平時又幫我買衫襯衫，為我護膚扮靚」。坤哥預告太太到時也會捧場，亦是首次在港欣賞他的演唱會，看台上台下的老公有何分別。

場地提供：City Dancer

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