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娛樂

音樂會以歌會友 張進翹謝前輩提點 張繼聰讚釗峰唱歌感情到位

張繼聰開騷獲6歲細女睇足全場︰多給2元零用錢作獎勵

【明報專訊】張繼聰（阿聰）、梁釗峰、張進翹（Mansonvibes）前晚在麥花臣場館舉行《小圓台音樂會》，圓形舞台設於場館中央，樂手在台上不同位置。阿聰父母及子女，馮允謙及應智越捧場。

張繼聰打頭陣唱《宇宙搖籃曲》，之後稱人生路上遇到不如意和艱難時刻都一一捱過，想借3首節奏強勁歌曲勉勵歌迷，坐台邊的釗峰與Mansonvibes起身和唱。Mansonvibes唱《那讓我們一起》後跟釗峰合唱《約克愛黑》，Mansonvibes談感受道：「人生有好多未知，如籌備和綵排音樂會時，我總帶着好多疑問，不緊要，凡事只要抱相信心態，就有機會成真。」釗峰又與Mansonvibes跳唱《無可救藥的浪漫》。壓軸三人致謝辭，釗峰對Mansonvibes說感覺像相識多年，互相擁抱兼借位扮咀嘴。

完騷後阿聰指心情興奮，讚釗峰唱歌有情感又有技巧，很到位；Mansonvibes有個人風格，寫的歌很獨特。他表示6歲女兒張靖向來早睡，能看足全場好畀面。Mansonvibes說他們有今生無來世，感謝兩名前輩提點，學到很多，盼有機會再合作。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕張進翹（Mansonvibes） 梁釗峰 張繼聰（阿聰）

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