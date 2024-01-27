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娛樂

《臨時劫案》道盡男人之苦 任賢齊曾想拍三級片 林家棟單身難插嘴

【明報專訊】任賢齊（小齊）、林家棟主演賀歲電影《臨時劫案》是黑色幽默喜劇，他們跟郭富城（城城）扮「等錢使」的小人物去打劫，以天馬行空手法道盡男人之苦。兩人現實生活各有苦况，小齊年輕時因財困曾想過拍三級片；家棟決定不婚減少煩惱，但在已婚友好群中難插嘴。

家棟入行前狂做兼職買唱片

林家棟自嘲為人怕死，從沒想過打劫，讀訓練班前做幾份兼職，旅行社、酒店散工及侍應，掙到錢就買唱片。他自知五音不全，只為撐樂壇，未想過當歌手。可會為拍戲展示「魔音」？他笑說：「若能震撼到觀眾心靈，我可以。」小齊笑稱領教過家棟的歌聲，本想邀他任演唱會嘉賓，現要再考慮，或台上合唱，唱些男人之苦都不錯。

小齊表示現實生活偶有幻想，除恨中六合彩，腦海也閃過去打劫。因年輕時很窮，為買樂器夾Band，曾被引誘拍三級片掙快錢，「我20歲讀大學時，有人出20萬台幣（約5萬港元）叫我拍三級片，令我好心動，因我讀體育學院，後生時身形很壯健，有想過做替身，負責露下半身，上半身交給演員做，但最後不敢，去了樂器公司做幕後」。

小齊分身乏術 頭痛時間不夠用

小齊與林家棟指電影主題圍繞男人之苦，希望引發觀眾共鳴，每人在不同階段都有煩惱。小齊年輕時外出工作沒時間陪父母，覺得生活與工作難平衡。人大了問題愈來愈多，婚後有小孩，父母年紀漸漸變老，經常要解決事情很辛苦，「我分身乏術，兒子現在16歲處反叛期，有不聽話時候。我試過在外地工作，聽到子女有功課問題，但不能馬上回去；父母年紀大住在台灣鄉下地方，我每次探望要花很多時間，常頭痛時間不夠用」。不過他自覺很幸運，經濟方面足夠生活，現在工作是維持團隊運作。

林家棟讚小齊是好老闆，早前向員工派100萬獎金。小齊稱是巡迴演唱會票房分紅儲下來，有感做老闆有壓力，除出糧給員工，若做錯決定會影響團隊，疫情時特別緊張。他做藝人已是幸福勞動工作者，但都要去唱、去演才能掙到錢。

單身的家棟稱煩惱較少，媽媽開通從不催婚，他專注工作，其他事不想，但開工太拼搏，常弄得周身傷。小齊說可做證人，見家棟拍戲很用心、很熱血，落力到不睡覺，拍完這場戲又討論下一場，還幫對手研究怎麼演，增加對戲交流，讓他感覺香港電影充滿動力，希望很快再跟家棟合作。家棟聞言建議下次搞個悲劇，邀小齊、城城再合作。

臨場加插三個男人互訴心聲

小齊笑指跟家棟、城城經常三個男人一個墟，傾談中擦出很多火花。家棟酸溜溜說他們常講小朋友，自己搭不上嘴，但聽都好開心。小齊與家棟提到戲中互訴心聲一幕，是臨場討論加插的笑料，家棟說：「大家傾傾吓，講到前列腺問題都是男人的煩惱，便度出三個男人落車到後山小便一幕。」

記者：鍾一虹

林家棟/化妝：Esther Huang

髮型：Alex Leung@Salon Nova

任賢齊/化妝：A.Yp

髮型：Seiko Sin@Hair Culture

場地：Hotel Madera Hollywood

相關字詞﹕臨時劫案 郭富城（城城） 林家棟 任賢齊（小齊）

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