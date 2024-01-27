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娛樂

張衛健綵排演唱會連人帶琴高處墮下 發帖報平安 「請大家放一萬個心」

【明報專訊】58歲張衛健出道40周年，早前宣布下月12日（大年初三）在澳門舉行演唱會，連日來積極練歌及排練。前日網上流傳一段張衛健邊彈鋼琴邊升上半空360度旋轉、突然人與琴從高處墮下的視頻，見他被鋼琴砸住，畫面相當驚嚇，工作人員立即上前扶着鋼琴避免再跌下，並關心他有否受傷，幸好有驚無險。張衛健在意外視頻曝光後，昨午在微博上載抱着貓仔的照片，精神奕奕表示請大家一萬個放心，他沒事很精神，又稱綵排一切安全，約定大家演唱會見。

娛樂組

前日網上流出一段張衛健排練時發生意外的視頻，片段中見張衛健正在彈奏鋼琴，但他要高難度連人帶琴升上半空中360度旋轉表演，當時他被固定在琴櫈上，跟白色鋼琴綁在一起，並人與琴被升高至半空，他一邊彈，連同鋼琴360度旋轉；轉了幾圈後，突然連人帶琴墮下，他被鋼琴砸住。現場工作人員大驚，立即衝上前，查看他有否受傷。人與鋼琴墮下的畫面相當驚嚇。

「放心綵排一切安全」

由於視頻未有拍到之後的情况，粉絲及網民看到視頻都甚為擔心。張衛健前晚上載一段他配合音樂用單腳踏地似打拍子的視頻，並留言：「這次的澳門演唱會還有更超前的舞台，放心綵排一切安全，我們大年初三澳門見！」似因綵排時發生鋼琴墜下意外，特別提到「放心綵排一切安全」。

取消危險表演 因零件未齊

意外視頻在網上瘋傳，張衛健為免大家擔心，昨午近4時半發新帖文報平安，他上載3張抱着白色貓仔的照片，留言：「請大家放一萬個心，我沒事精神得很，今天還為家裏增添了一位新成員​​​。」大批網民喜見他發文，說知道他沒事便安心，指貓仔好可愛。有留言希望他好好保重身體，可以去更多不同地方開演唱會。

張衛健回覆傳媒表示沒有事，大家放心。他指該視頻是之前綵排的情况，目前已取消了該項環節的表演。不過並不是因表演太危險而取消，是要等齊零件，或者之後有機會會表演。

開巡唱賀出道40周年 首站澳門

張衛健1984年參加《第3屆新秀歌唱大賽》奪冠軍，之後開展演藝生涯，獲不錯成績，多年前轉到內地發展，為慶祝今年出道40周年，宣布舉行巡迴演唱會，第一站是下月12日大年初三在澳門舉行。張衛健近日在微博分享跟樂隊練習的照片，並開始倒數距離開騷剩餘的日期。

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