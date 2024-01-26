【開箱】《祖宗膠戰外星人2》 主角救地球 救不到票房

上集伏筆下集解謎

《祖宗膠戰外星人》講述來自太空的守護神（金宇彬飾）和機械助手「閃電」，留守地球看管被囚禁在人體內的外星囚犯，某次穿越回到高麗時代，捉拿外星逃犯，宿主因故身亡，遺下初生女嬰，閃電不忍遺棄，偷偷帶回現代。10年過去，昔日女嬰伊安（崔有里飾）長大並視守護神為父親，由於她自小被閃電以高科技刺激大腦，擁有超高智商及記憶力，終發現父親是外星人的秘密。伊安其後目擊醫院出現宇宙船，並把院內所有人包括刑警文道碩（蘇志燮飾），變成外星囚犯的「監獄」。

另一方面，在高麗末期擁有神秘力量的三流道士武魯（柳俊烈飾），為了賞金而尋找神劍下落，並跟三角山神仙黑舌（廉晶雅飾）、青雲（趙宇鎮飾），以及神秘面具客自藏（金義聖飾）展開競賽。武魯遇上持槍少女伊安（金泰梨飾），二人拜堂成親。回到現代，被關在文道錫身上的外星囚犯打算毁滅地球，守護神、閃電及女童伊安為阻止他而返回高麗時代尋找神劍，大戰過後兩敗俱傷，外星囚犯離開文道錫驅體，轉移到某人身上。

結局似復仇者聯盟

續集終於解開所有謎團，例如女童伊安在高麗度過10年，長大後由金泰梨飾演，正好解釋她為何在古代持有手槍。伊安一直尋找神劍、守護神及閃電下落，今集亦會交代，至於外星囚犯轉移到誰人身上？謎底一併揭開。

戲中不乏武打及槍戰場面，結局一眾主角與外星囚犯再次穿越空，返回2022年首爾，展開終極一戰，成為全片亮點。伊安、武魯、黑舌、青雲、閃電，以及今集扮演古代劍客凌波（陳善圭飾）及其後代閔開仁（李荷妮飾）各施其職，攜手對付外星囚犯，頗有韓版《復仇者聯盟》感覺。

續集無論在劇情編排、動作和特技效果均流暢出色，據悉導演經過上集失敗後，花上一年半時間進行續集後期製作，翻看150次拍攝片段，製作52個版本，盡力修改細節，甚至在沒有修改劇本的情况下，要求演員重新錄製部分對白，又重拍李荷妮戲分，但求盡善盡美。

金泰梨演技零失敗

金泰梨扮演伊安在續集有所成長，後者繼《惡鬼》遭靈體上身後，新片輪到外星囚犯附身，演技同樣出色，難怪被喻為「零失敗」的演技派女星。廉晶雅和趙宇鎮繼續負責搞笑，他倆穿越到現代，感覺既格格不入但又很表現自然，角色甚為搶鏡。金宇彬今集戲份比上集更少，幸仍保留強烈的存在感。

由於上集票房口碑均失利，續集觀衆人數更難突破，事實卻是電影開場有簡短故事介紹，即使沒看上集，也能理解劇情發展，香港觀眾可以透過影視串流平台Apple TV+、Now E及有線電視頻道「爆谷台」重溫上集。

上映日期：1月25日