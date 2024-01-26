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娛樂

《繼承者們》相隔11年再合作 朴炯植開心演《低谷醫生》 朴信惠產後拍劇扮中學生感尷尬

【明報專訊】《西西弗斯的神話》朴信惠與《Happiness》朴炯植合演韓國有線頻道JTBC新劇《低谷醫生》，將於本周六（27）首播，香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。33歲朴信惠前年與《奇怪的拍檔》崔泰俊結婚，同年誕下男嬰，產後復工的朴信惠昨日出席新劇記者會，穿上黑色連身裙以最佳狀態示人，她稱演戲初心不變，唯獨是要穿著校服扮中學生感到尷尬。

文：蘇珮欣

《低谷醫生》講述女主角南荷娜（朴信惠飾）因故辭掉醫生工作，朴炯植飾演整形外科醫生鄭宇易亦因醫療事故，人生跌入谷底。他倆在高中時期視對方為競爭對手，長大後變成鄰居，一同面對生活苦難，互相療癒的故事。朴信惠昨在記者會上解釋《低谷醫生》作為產後復出之作，原因是自覺擅演愛情喜劇，她說：「有時候想給觀眾看到我的新面貌，今次卻想令大家看得舒服。」相隔3年復出拍劇，其間經歷結婚產子，朴信惠表示演戲初心一直不變，拍攝過程輕鬆愉快。

感覺似舊同學重聚

朴信惠與朴炯植曾在經典韓劇《繼承者們》合作，相隔11年再做拍檔，前者坦言再見男方的時候，開心得無法用言語形容，又指二人年紀相若，感覺就似舊同學一樣，相處自然；朴炯植指每次拍劇都會感到緊張甚至恐懼，然而今次有朴信惠在旁，心情變得踏實，笑言朴信惠是前輩，令他毋須擔心。朴信惠重提當年拍攝《繼承者們》，只有群戲才有機會接觸朴炯植，「那時候他要兼顧歌手身分，工作日程忙碌，今次在片場有較多時間相處，非常有趣」。

談到新劇有不少回憶戲分，33歲朴信惠與比她年輕一歲的朴炯植均要穿著校服演出，後者笑言感覺像做錯事，幸獲工作人員鼓勵，「穿上校服的樣子還可以」，他反問自己不知要著（校服）到何時？朴信惠亦對扮演高中生感尷尬，她笑說：「我問過扮演學生的演員，他們都很年輕，令我覺得內疚，好像不能再穿校服演戲了。」

繼《大力女子都奉順》後，朴炯植相隔7年再演愛情喜劇有何秘訣？他坦言沒有，最重要是演員之間配合得宜，場面自然輕鬆搞笑，又謂與朴信惠認識多年，根本不需要花時間培養默契。

相關字詞﹕朴炯植 朴信惠 低谷醫生 韓劇

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