明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《反貪風暴之加密危機》 吳卓羲難忘封街high爆飛車

【明報專訊】「反貪風暴系列電影」以廉政公署（ICAC）打擊貪污為主題，2014年拍攝首部《Z風暴》，之後有《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》，以及《G風暴》。最新一部由吳家偉執導、林德祿和黃子桓監製、吳卓羲、馬志威、張建聲、蘇皓兒、栢天男、陳欣妍等主演的《反貪風暴之加密危機》，現已上映。吳卓羲首次加盟《反貪》系列，笑言想不到做ICAC打得多過做警察，不過最重要拍得他有型。

調查主任智鬥幕後黑手

故事講述廉政公署總調查主任駱一峰（吳卓羲飾）受署長命令成立一支特別小組，調查某銀行高層利用加密幣造市的貪污案件。駱一峰找到蓋幣的交易平台軟體設計師徐心（蘇皓兒飾）幫忙，希望可以利用高科技進入平台搜尋。一查之下發現銀行的財政早已滿目瘡痍，把嫌疑人鎖定為一名銀行高層，過程中，被調查者遭神秘人襲擊，廉署臥底探員被毆打至昏迷、嚴重受傷。這時候銀行主席宋子文（張建聲飾）亦遭綁架，綁匪高調將綁架片段放上網引來公眾關注，更要求以造市案有關的蓋幣做支付工具，因種種巧合，令駱一峰相信造市案幕後黑手與綁匪為同一人。商業犯罪變成刑事罪案，廉政公署誓全力緝兇。

吳卓羲飾演的駱一峰為人冷靜細心，工作狂的他為調查真相不惜一切。片中動作連場，他難忘其中一場在中環封路拍飛車戲，「中環封路飛車好刺激，加上借了很多名車，拍攝時相當興奮，因為平日不會站在告士打道中心，很難得因工作有機會踏足一些平日不能踏足的地方來拍攝」。

吳卓羲除特別多打鬥場面外，戲中亦艷福無邊，周旋陳欣妍飾演的下屬兼前女友Hailey和徐心，徐心表面是塔羅牌師傅，實質是專業黑客。

陳欣妍唔識打 將勤補拙

陳欣妍演的ICAC調查員，性格聰明又打得，她花了不少時間為角色預備，「深知自己在動作方面不是做一次就OK的人，現場的動作都是即學即做，所以我一定會在拍攝前或其他演員試做的時候就同步跟住做，人哋做一次之後，我在旁練10次」。

上 / 下一篇新聞