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娛樂

不抗拒孖泰國男神Bright拍BL戲 張天賦任快餐店代言人 功勞歸同事

【明報專訊】張天賦（MC）與泰國男神Bright Vachirawit前晚出席在中環舉行的品牌電單車活動。MC自覺出道3年，需要在音樂和視覺上追求突破，讚MIRROR成員邱士縉（Stanley）與Tyson Yoshi大隻身形吸晴，激勵他的起心肝健身操肌，視電影《激戰》中彭于晏的身形為目標，希望可以在演唱會展示成績。近日MC被指取代MIRROR任連鎖快餐店代言人，他稱是公司同事功勞，爭取到這個機會。

記者：鍾一虹

MC跟泰國男神Bright同場，問到想不想跟對方拍BL（Boy's Love）戲？他稱不抗拒，只擔心自己不夠專業應付，「我之前都試過跟Jeffrey（魏浚笙）親吻，演親密戲不知自己能否做到，因為不純熟，沒有這方面經驗，我比較希望參演警匪片，像《激戰》、《古惑仔》類型的電影，展示有型男兒氣概」。

MC最近成連鎖快餐店新代言人，有指他取代MIRROR，他說：「是公司同事功勞，幫我爭取到這個機會，仲有汽車同手表廣告都想拍。」

自爆身形鬆弛有大肚腩

MC透露有感娛樂圈競爭非常大，見Tyson Yoshi和Stanley不時騷肌，激勵他勤操弗，「我以往健身沒恆心，很易放棄，現已連續健身兩周，突破了自己，現在心口好酸痛，開始有迹象練成肌肉，希望今年開演唱會有成績騷畀大家睇」。會否拍片紀錄操練進程？MC笑說：「我的身形鬆弛得離譜，有大肚腩，不敢面對自己，希望有成果才拍照，目標操到像電影《激戰》中彭于晏的身形。」

Bright難忘小時候𢭃很多利市

Bright表示此程來港只逗留兩天，完成工作即飛回泰國。他自言雖訪港幾次，但廣東話只懂得說「我是Bright」和「泰國」。早前他於泰國和台灣舉行粉絲見面會，透露即將展開亞洲巡迴活動，4月或5月來港舉行。

農曆新年將至，Bright的父親是中美混血兒，每年他會跟家人在踏入農曆新年的凌晨拜神祈福，他記得小時候𢭃很多利市，現在長大會掙錢，倒過來派利市給小朋友，平時會給父母零用錢。

計劃到卡塔爾睇亞洲盃賽事

熱愛騎電單車的Bright稱開車很慢很chill，偏向遵守安全車速。除電單車，Bright亦很喜歡足球，自爆是曼聯粉絲，又計劃到卡塔爾看亞洲盃賽事。早前他到澳門出席活動，跟「萬人迷」碧咸（David Beckham）同場，對於碧咸2月4日來港，他會否想再見偶像？Bright說：「我很想來香港見他，可惜有工作在身，來不到。不過上次在澳門有跟他合照，是我人生最美好時刻，從小到大都很喜歡他，他是我的偶像，有將跟他的合照曬出來，展示在家中。」

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