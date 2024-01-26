泰星New襲港 派心心冧粉絲 周秀娜情人節約爆肌靚仔了解

周秀娜工作不斷，預告情人節要開工，並約了一名年輕、有澎湃肌肉的靚仔單對單見面，「因拍新片，約男主角讀劇本，我承認有私心；跟對方不認識，戲中演一對，想開拍前多了解變熟落」。她拒透露對手身分，只知對方未結婚，不清楚有否女友。新片題材與球類運動有關，是她未接觸過的運動，現積極健身操體能。有否親熱戲或性感演出？她說：「騷身材就交由男主角負責。」

Day想約隊友打邊爐團年

Day早前到日本旅行充電，自爆增磅有小肚腩，3月舉行COLLAR演唱會，要積極做運動喼弗。她打算農曆新年後閉關備戰，與隊友各有各忙，很久沒聚在一起，想約打邊爐當食團年飯。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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