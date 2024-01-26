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娛樂

泰星New襲港 派心心冧粉絲 周秀娜情人節約爆肌靚仔了解

泰男神New學講廣東話 自爆愛食蛋撻 盼挑戰拍動作片

【明報專訊】泰國人氣偶像New Thitipoom（鄭明心）憑BL劇《深藍之吻》為人認識，昨日來港出席時尚品牌活動，與同場周秀娜、歸綽嶢、張天穎及COLLAR成員許軼（Day）合照時，擺心心手勢又揮手，令企滿商場幾層樓的粉絲尖叫。New透露最愛吃蛋撻，又即場跟翻譯學廣東話說：「大家好，我喺New！」接着用泰文表示跟去年來港一樣，感受到粉絲熱情，很開心及掛念大家，希望有機會再來。New做過模特兒、綜藝節目主持及拍劇，希望有機會挑戰拍動作片。2月14日情人節，他準備買禮物送給好拍檔Tay。

周秀娜工作不斷，預告情人節要開工，並約了一名年輕、有澎湃肌肉的靚仔單對單見面，「因拍新片，約男主角讀劇本，我承認有私心；跟對方不認識，戲中演一對，想開拍前多了解變熟落」。她拒透露對手身分，只知對方未結婚，不清楚有否女友。新片題材與球類運動有關，是她未接觸過的運動，現積極健身操體能。有否親熱戲或性感演出？她說：「騷身材就交由男主角負責。」

Day想約隊友打邊爐團年

Day早前到日本旅行充電，自爆增磅有小肚腩，3月舉行COLLAR演唱會，要積極做運動喼弗。她打算農曆新年後閉關備戰，與隊友各有各忙，很久沒聚在一起，想約打邊爐當食團年飯。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕許軼（Day） 周秀娜 New Thitipoom（鄭明心）

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